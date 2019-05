Stiže Herkules: Xiaomi sprema novi premijum smartfon

Urednik internet sajta XDA Developers Mišal Rahman objavio je na svom Twitter profilu informaciju o novom premijum telefonu kinske komapanije Xiaomi.

New Xiaomi flagship – "Hercules"

* Snapdragon 855

* NFC

* 3 rear cam + 1 front cam

* In-display fingerprint scanner

* Wireless charging

Very early information from source code (can't say exactly where) – subject to error due to interpretation. Thanks to @warabhishek.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 5, 2019