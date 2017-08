U M:tel-u najbolja ponuda za studente

U susret novoj školskoj godini kompanija m:tel je pripremila ponudu za studente.

“Kampanja se sastoji u kupovini Odaberi plus 14.8 postpaid paketa koji donosi fenomenalne resurse u okviru pretplate, uz kupovinu jednog od super modela pametnih telefona”, soapšteno je iz kompanije.

Kako su dodali, svaki od ponuđenih postpaid paketa uključuje 150 minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori, 1500 minuta i 500 SMS-ova u m:tel mreži i neograničeni Internet (2GB po maksimalnoj brzini).

“Studenti sami biraju uređaj sa definisanom ratom od 1 do 5 eura mjesečno uz paket Odaberi plus 14.8, koji u ovoj promo kampanji ima pretplatu u iznosu od pet eura. Tako da studenti mogu uzeti telefon i mjesečnu pretplatu od šest eura do 10 eura. Telefoni dostupni za mjesečnu pretplatu od šest eura su Alcatel Pixi 3 i Coolpad Porto S. Za mjesečnu pretplatu od sedam eura u ponudi su Tesla Smartphone 3 i Tesla Smartphone 6.2 Lite, a za osam eura biraju između modela Coolpad Modena 2 i Samsung G355HN. Ukoliko se studenti odluče za mjesečnu pretplatu od devet eura biraju jedan od tri modela iz ponude: Sony Xperia ES, Tesla Smartphone 6.1 i Alcatel Pop 4. Za pretplatu od 10 eura studenti se odlučuju između modela Alcatel Shine Lite i Alcatel pop Up”, objašnjavaju u komapniji.

Prilikom potpisivanja ugovara student je u obavezi dostaviti indeks na uvid.

“Prvu ratu plaćaju prilikom potpisivanja ugovora, a ostale rate putem mjesečnih postpaid računa. Sve cijene su sa PDV-om, a ugovor se potpisuje na 24 mjeseca. Akcija traje do isteka zaliha”, ističu oni.