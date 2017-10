U zaborav odlazi još jedan servis za poruke: Gasi se i AIM

AOL-ov servis za poruke AIM, koji je bio jedan od preteča modernih servisa koje koriste Facebook i druge društvene mreže i aplikacije, gasi se 15. decembra.

AOL je danas objavio ovu informaciju navodeći da ljudi više komuniciraju na nove načine, te da AIM nije potreban.

“AIM je uvršten u nove digitalne tehnologije i napravio je kulturni pomak, ali način na koji komuniciramo jedni s drugima se duboko promijenio”, kazao je Majkl Albers, PR kompanije Oath koja s AOL-om pripada korporaciji Verizon.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemories https://t.co/b6cjR2tSuU pic.twitter.com/V09Fl7EPMx

— AIM (@aim) October 6, 2017