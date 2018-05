Zvanično predstavljena nova Nokia X6

Kompanija HMD Global zvanično je predstavila svoj novi smatfon Nokia X6, prvi model iz osvježene X-serije. Ovaj telefon srednjeg segmenta u premijum kućištu predstavljen je u Kini.

Nokia X6 ima 5.8-inčni FHD+ (1080 x 2280p) displej, sa 19:9 odnosom stranica i Corning Gorilla Glass 3 zaštitom.

To je prvi Nokia telefon sa izrezom u vrhu ekrana, u koji su smješteni 16MP f/2.0 prednja kamera i funkcije otključavanja pomoću lica.

Na poleđini se nalazi sistem sa dvije kamere, koji se sastoji od standardnog 16MP senzora sa f/2.0 blendom i 5MP monohromnog senzora sa f/2.2 otvorom blende.

Sve kamere imaju korisne AI trikove, kao što je pozadinsko zamućenje, prepoznavanje lica, dinamička ekspresija i filteri. Na poleđini se nalazi i senzor otiska prsta.

HMD Global is bringing a new #Nokia phone—Nokia X6— to China. With notch, a 19:9 display, dual-rear camera and a mode of using front and rear cameras simultaneously, the new handset was priced starting at a low 1,299 yuan or $205. #smartphone pic.twitter.com/lJiiecJYse

— China Daily (@ChinaDailyUSA) May 16, 2018