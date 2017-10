Zakerberg: Želimo milijardu ljudi u virtuelnoj realnosti

Izvršni direktor kompanije Facebook Mark Zakerberg otkrio je na konferenciji Oculus Connect svoje ambiciozne ciljeve u vezi sa razvojem sistema za virtuelnu realnost.

Zakerberg ima prilično velike planove i želi da u budućnosti njegov VR sistem koristi najmanje milijardu ljudi.

Prema procjeni analitičara, cijela VR industrija do sada je zabilježila prodaju od samo nekoliko miliona VR uređaja, dok je Facebook od leta do sada prodao oko milion headseta Oculus Rift, prenosi The Verge.