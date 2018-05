Završen šesti Hakaton, pobjednik Laboratorija Interaktivnih umjetnosti FDU Beograd

U tivatskoj marini Porto Montenegro završen šesti po redu Hakaton, pod nazivom “Hackathon in the Port 2018”, namijenjen programerima, projekt menadžerima, grafičkim i interfejs dizajnerima, tj. svima koji temu kreiranja aplikacija doživljavaju bliskom, a puni su kreativnih ideja.

Pobjednik ovog Hakatona je Laboratorija Interaktivnih umjetnosti FDU Beograd, drugo mjesto pripalo je timu Vitez i gusari, takođe iz Srbije, a treće mjesto je pripalo timu iz Crne Gore, WeAR Real.

Najbolji tim dobio je nagradu od 3,000 eura koju je obezbijedila Societe General Montenegro banka.

Drugoplasirani tim je dobio nagradu u iznosu 1,000 eura, čiji je sponsor kompanija SAGA CG, dok je treće mjesto osvojilo telefon Huawei P20, koji je obezbijedio Crnogorski Telekom.

Takmičilo se ukupno osam timova – tri iz Srbije (Vitez i gusari, Laboratorija Interaktivnih umjetnosti FDU Beograd i Digital Doctors), jedan iz Bosne i Hercegovine (ETFIS), dva iz Makedonije (Inellipse i Semos Innovation Team) i dva iz Crne Gore (Full Stack Development i WeAR Real). Učesnici predstavljaju uglavnom iskusne ljude u programiranju. Mnogi od njih su već učestvovali na Hakaton takmičenjima u svojim zemljama, regionu i šire, dok su pojedini i višestruki pobjednici istih.

“Mi smo se trudili da objedinimo razne funkcije i djelatnosti koje Porto Montenegro pod svojim okriljem njeguje i da ih sve predstavimo u prostornoj formi, u jednom digitalizovanom virtuelnom 3D modelu apartmana u Porto Montenegro koji je sad mjesto u kojem mogu da se iskuse razni sadržaji koje Porto nudi na jedan interaktivan i zabavan način“, kazao je Pavle Dilović, Laboratorija Interaktivnih umjetnosti FDU Beograd.

“Naša aplikacija je spoj rješenja da postojećim korisnicima omogući da se lakše snađu u kompleksu marine, a da zajedno sa augment reality i virtual reality content-om privuče potencijalne korisnike marine”, naveo je Marko Krmpotić, Vitez i gusari.

Tamara Raspopović, WeAR Real kazala je da se njihova aplikacija bavi booking-om marine, odnosno vezova u Porto Montenegro.

“Istražili smo tržište i vidjeli da tako nešto ne postoji, bar ne u našem okruženju, tako da vjerujemo da smo napravili određenu inovaciju i iskorak“, objasnila je ona

Ivica Tatar iz Logate je naglasio da je šesti Hakaton bio još bolji od prethodnog.

“Ostvarili smo vrhunsku saradnju sa Porto Montenegro. Izašli su nam u susret, radili smo sa njima, i sama tema ovogodišnjeg Hakatona je bila vezana sa idejom da mi iz IT svijeta pomognemo Porto Montenegro da na neki način poboljša i približi svoj način poslovanja svojim korisnicima. Hakaton forsira inovacije, one su nam na prvom mjestu, druga stvar je izvodljivost i tehnička kompleksnost, a na trećem mjestu je kako je izvršena prezentacija – sve to je žiriju najvažnije u donošenju odluke, a glasala je ove godine i publika”, istakao je on.

“Pored turističke komponente poslovanja, trudimo se da razvijamo i neke nove stvari koje se tiču biznisa i stvaranja eko-sistema biznisa, kako bi pobijedili sezonalnost, ali i pomogli mladim preduzetnicima da razvijaju svoja tehnološka rješenja“, naglasio je Predrag Leković, ispred Porto Montenegra.

Svi Hakatonci su unaprijed znali da je ovogodišnja tema kreiranje IT rješenja za Porto Montenegro sa elementima VR/AR tehnologija i mogli su do juče razmišljati o interesantnim konceptima, hardveru, softveru, korisničkom iskustvu i upotrebljivosti potencijalnog rješenja. Međutim, tek su na otvaranju dobili detaljne informacije i materijale koju im služe kao inspiracija.

Domaćin je omogućio takmičarima da se upoznaju sa poslovanjem marine, popričaju sa zaposlenima i na taj način dodatno oblikuju svoju ideju, kao i dobiju povratnu informaciju o njenom kvalitetu. Hakatonci mogu iskoristiti sve što tehnologija danas dozvoljava i napraviti nešto što može pomoći poslovanju Porto Montenegra.

I ove godine, organizatori su zadržali concept trodnevnog trajanja takmičenja, sa željom da dobiju što kvalitetnija rješenja. Ukoliko rješenja hakatonaca pokažu ozbiljan biznis potencijal i primjenljivost, crnogorska marina je spremna da podrži dalji razvoj najboljih. Takođe, pobjednici će dobiti priliku da predstave svoje rješenje na „ Spark.me“ konferenciji, u revijalnom dijelu Startup takmičenja, pred iskusnim ljudima iz svijeta IT-a i biznisa.

Ovogodišnje sudije: Ivica Tatar iz Logate, Predrag Leković iz Porto Montenegro, Predrag Lešić iz Digitalizuj.me, Mile Grbin iz Societe Generale Montenegro. Ove godine je i publika bila u mogućnosti da glasa za omiljeno rješenje putem forme na websajtu takmičenja i time doprinese odabiru najboljeg rješenja.

Partneri šestog Hakatona su Porto Montenegro, Societe Generale Montenegro, SAGA CG, Crnogorski Telekom, Spark.me i MAMA International.