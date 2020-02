Bezvrijedni ženski savjeti po pitanju seksa i ljubavi

Sto ljudi, sto ćudi, i još više savjeta i teorija, ali ponekad je dovoljno sjesti pola sata popričati s bakom o ljubavi da bi vam postalo jasno kako se svijet mijenja, a skupa s njim mijenjaju se i pravila koja će vas dovesti do vašeg princa na bijelom konju.

Sljedećih pet savjeta vrijeme je pregazilo stoga slobodno nemojte poslušati bilo koga tko vam udijeli neki od njih!

Jednostavno ćete znati kada upoznate onog pravog. Neki to zovu ljubavlju na prvi pogled – ideju kako ćete, u trenutku kada upoznate nekoga, jednostavno znati da je vašoj potrazi kraj. Istraživanja kažu kako je ovaj osjećaj ‘ljubavi’ tek snažna fizička privlačnost, vrlo bliska požudi. Ako se takva veza koja je se rodila čim su se dvije osobe srele nakon nekog vremena ugasi, postaje jasno kako oni prvobitni osjećaji baš i nisu imali težinu. Dakle, sve zapravo zavisi od toga kako će se stvari među vama razviti. Možda i ostanete zajedno zauvijek, ali puno je onih koji su preživjeli decenije zajedno iako su u samim počecima bili sigurni kako to definitivno nije TO.

Glumite malo neuhvatljivu. Teorija kaže kako ljudi jako žele ono što ne mogu imati. Prema tome, nerijetko čujemo savjete kako ćemo probuditi nečije interesovanje budemo li se pravili da zapravo i nismo baš zainteresovani. Potpuno suprotno ovim vjerovanjima, istraživanja su pokazala kako zapravo simpatišemo više ljude kojima se sviđamo (i za koje nam je jasno da im se sviđamo) te da baš i nemamo želju ganjati nekoga za koga vjerujemo da je izvan naše lige. Najbolje je osobi koja nam se sviđa dati do znanja kako stvari stoje, takođe, dati im do znanja da imamo određena očekivanja i kriterijume, ali nipošto ih ne držati u zabludi da te kriterije ne ispunjavaju.

Dok veza ne postane ozbiljna, budite najbolja moguća verzija sebe. Ovo nam je jako blisko onome da biste svoje ponašanje morali da prilagodite njegovim očekivanjima, a što se na kraju svodi na to da glumite da ste nešto što niste. Bilo da se trudite dati mu do znanja kako su vaše određene sposobnosti bolje nego što zapravo jesu, bilo da se pretvarate da volite nešto što vam zapravo baš i nije drago ili pak da nastojite ‘prigušiti’ ponašanje i reakcije, zaključak je isti – ako niste potpuno i apsolutno svoji, daleko od toga da udarate kvalitetne temelje budućoj vezi. U takvom ponašanju nedostaje emocionalne intimnosti, a jedine osobe koje će takva veza privući za nešto više su osobe koje i same izbjegavaju emocionalnu intimnost.

Suprotnosti se privlače. Možda ste oprezna i pomalo staromodna osoba koju privlači ideja o vezi s nekim ko je pustolovan i spontan, možda ste pretjerano emocionalni i mislite kako vam baš treba neko ko je racionalan i ko će vas spuštati na zemlju. Ipak, istraživanja kažu kako će se ovakve razlike, iako će na prvu djelovati uzbudljivo i privlačno, na duge staze pretvoriti u glavne kamene spoticanja i uzroke svađa. Ona spontanost s početka priče brzo će prerasti u nezrelost, a racionalnost u ne toliko privlačnu hladnoću. Naravno, u vezi će uvijek postojati ono nešto što vas razlikuje i oko čega se ne slažete, ali želite li opstati zauvijek, treba da njegujete sve zajednička interesovanja i sve ono što vas povezuje.

Daš li priliku onlajn upoznavanju, naletjećeš samo na ludake i lažljivce. Istina je da kod onajn “dejtanja” opreza nikad dosta, ali daleko od toga da se na takvim platformama ne može upoznati nekoga normalnog. Istraživanja su pokazala kako nema naročite razlike među osobinama ljudi koji za ljubavlju tragaju na interenetu i onih koji preferiraju “staromodne” metode. Štaviše, jedna je studija otkrila kako je veća vjerovatnoća da osobe koje su partnere pronašle onlajn pripadaju višem socio-ekonomskom statusu od onih koji su partnere pronašli u stvarnom svijetu.