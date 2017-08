Dokazano: Ako ste jednom prevarili partnera, uradićete to ponovo

Ljudi koji su varali svoje partnere u prošlosti vjerovatno će to učiniti ponovo u poređenju sa onima koji su uvijek bili vjerni.

Stručnjaci koji su svoje istraživanje objavili u jednom magazinu kažu da je uzrok tome što mozak postane “otporan” na negativne emocije poput laganja.

Zato, ako onaj koji vara osjeća grižu savjest zbog laganja prvi put, sljedeći put će je osjećati manje i svih narednih puta još manje.

“Kod ozbiljnih preljubnika je često slučaj da se prvi put osjećaju loše zbog varanja, ali toliko puta su već varali da su se navikli na taj osjećaj i više se uopšte ne osjećaju loše zbog varanja”, priča psihijatar i koautor studije.

Kada varamo nekoga, dio mozga zadužen za emocije, se aktivira i zbog toga možemo osjećati sram ili krivicu. Skeniranja mozga pokazala su da ljudi lakše lažu s vremenom, a mozak postaje sve manje osjetljiv na varanje. Što je on manje osjetljiv, ljudi će lakše lagati partneru. I nekadašnje studije su pokazale slične rezultate. Ljudi koji su varali u prvoj vezi tri puta su skloniji preljubi u sljedećoj vezi u odnosu na one koji su bili vjerni. Takođe, oni su i sumnjičaviji prema svojim partnerima. Preljubnici tako četiri puta češće optužuju svoje partnere za preljubu, bez obzira jesu li oni to uradili ili ne.