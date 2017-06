Drage dame, pridržavate li se bontona za seks?

Iako ne postoji neko jasno definisano pravilo kako se treba ponašati u krevetu (a to je zapravo ono što seks i čini zanimljivim), postoje neke česte greške koje žene prave.

Nemojte se nervirati zbog toga. Neke od ovih navika jednostavno proizilaze ih prevelike bliskosti sa partnerom, ali mogu imati oređene posljedice po vezu ako ih ne iskorijenite.

Zato neka vas ovih 10 grešaka koje žene prave podsjete šta nikako ne treba da činite u spavaćoj sobi.

Nosite jedino trenerku u krevetu

Udobna odjeća je sjajna, i nema nišeg ljepšeg nego provesti dan u trenerci. Ali ako primijetite da vam zbog načina oblačenja pati seksualni život, probajte neku izazovniju odjeću. Ako se vi osjetite poželjnije i vaš muškarac će primijetiti.

Nikada ne inicirate seks

Muškarci vole kada žena inicira seks. Najbolji način je pokažete muškarcu šta želite da vam radi i napravite prvi korak, bez obzira koliko dugo ste zajedno.

Ne želite seks tokom ciklusa

Iako mislite da je to grozno i neuredno, ljudi vode ljubav i tokom ciklusa. Menstruacija ne znači da nekoliko dana mjesečno morate da se uzdržavate od seksa. Potrebni su vam samo neki stari peškiri i spremni ste za akciju. Čak i ako se malo isprljate, vaš partner će cijeniti to što niste uštogljeni, a seks će vam pomoći i kod promjena raspoloženja i grčeva u ciklusu.

Nemate samopouzdanja

Samopouzdanje je seksi, a kada ste svjesni svoje seksualnosti i sigurni u svoj izgled, naročito kada ste goli, jedna je od najvrelijih stvari koje možete uraditi.

I zapamtite da muškarac u krevetu sa vama traži da se oboje zabavite, a ne da tražite mane na svom tijelu.

Sebe zapostavljate tokom seksa

Korišćenje vibratora, mastrubacija ili obaćanje pažnje na to da on pogodi prave tačke na vašem tijelu je vrlo seksi vašem partneru, naročito kada vidi da vam je i vaše zadovoljstvo prioritet. Zato budite malo sebični i uradite sve što se potrebno kako bi doživjele vrhunac.

Očekujete da on sve radi u krevetu

Seks je aktivnost koja uključuje dvoje ljudi i da bi bio dobar, morate da se unesete. Nemojte samo ležati i očekivati da on odrasi sve, već se aktivno uključite. Biće to bolje po oboje.

Uvijek vodite ljubav u mraku

Svakako je prirodno i seksi voditi ljubav u mraku, ali pokušajte da s vremena na vrijeme to uradite sa upaljenim svijetlima. Ne samo da ovo djeluje spontanije, već vam i dopušta da zaista vidite jedno drugo, što je vrlo seksi.

Nikada ništa ne tražite

Muškarci ne mogu da vam čitaju misli i većina njih ne zna o čemu razmišljate, šta želite, kako to želite osim ako im to ne kažete. Komunikacija je ključ, čak i u seksu.

Glumite

Ako stalno glumite orgazam, samo ste vi na gubitku. Seks treba da bude uživanje ispunjeno zadovoljstvom. Ako vas muškarac ne dovodi do vrhunca, morate mu to i reći.

Pokažite mu kako volite da vam dodiruje ili razgovarajte o tome kako možete začiniti seks. Gubite vrijeme ako mu ne dopustite da vam pomogne da se osjetite sjajno.

Gubite svoju seksualnost

Kada ste u dugoj vezi, seks polako prestaje da vam bude prioritet, ali to je veoma loše po vas. Ako vezu ili muškarca stavite na neko sporedno mjesto, on će jednostavno sagoreti. Zato je vrlo važno da i dalje budete voljni i željni da vodite ljubav. To ne mora da se dogodi svake noći, ili svake nedjelje, ali oboje morate odvojiti vremena kako bi uživali u krevetu.