Dva sigurna pokazatelja da gubite vrijeme sa njim

Kada ste s nekim u srećnoj vezi i kada neko zaista želi da bude s vama, logično je da će uvijek govoriti u množni („mi“, ne samo „ja“), zar ne? Naravno, ovo nije jedini znak da ste u dobroj vezi, ali reći ćemo da ste na dobrom putu da takav odnos preraste u nešto više. Međutim, osvrnimo se i na drugu stranu. Što ako vas ni poslije nekog vremena ne stavlja u kontekst „nas dvoje“, odnosno „mi“, treba li se upaliti crvena lampica? Znači li to da on još uvijek nije definisao vaš odnos ili ga jednostavno ne želi definisati jer ne misli s vama ozbiljno. Ako sumnjate u to, najbolje je otvoreno da razgovarate s njim.

Prike razgovora obratite pažnju na dva znaka. Ako shvatite da ih često radi, razmislite želite li da budete s njim.

Nikada nema vremena za vas

Naravno da svi imamo svoje obaveze i nije kraj svijeta ako otkaže izlazak jer je umoran ili jer mu je nešto iskrslo. Međutim, ono što bi vas trebalo brinuti je to što ima dovoljno vremena za sve druge, osim za vas i vašu vezu. Ako ste mu na zadnjem mjestu, bolje je da se odmah okrenete i odete. Teško da ćete ikada uspjeti zauzeti neko mjesto pri vrhu!

Ne zanima ga kako provodite dan

Kada je nekome stalo, želi da zna kako je osoba koju voli provela dan i zanima ga svaka sitnica. To je jedan od načina da pokaže da mu je stalo i da želi biti dio vaše svakodnevice. Ako on ne pokazuje interes za vas, vrlo je vjerovatno da ste samo privremeno u njegovom životu i da ga zato i ne zanima ništa o vama i vašem danu.

Ako ste svoju vezu prepoznale u ovome, dajte sebi šansu da pronađete nekoga kome ćete biti jedina, a ne druga opcija!