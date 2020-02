Eksperti otkrili kako žene vide idealnog muškarca

Postoji li idealan muškarac? Naravno da ne, kao što ne postoji ni idealna žena. Naime, u ljudskom rodu i dalje vlada načelo koliko ljudi toliko ćudi, a o ukusima se ne može raspravljati.

Potvrđuje to i istraživanje Clue Ideal Partner Survey koje je prošle godine sproveo Institut u Getingenu, a koje je trebalo dati odgovore na nekoliko pitanja o tome što je ženama važno kad je riječ o partneru s kojim namjeravaju biti duže vrijeme. Većina ispitanica bila je u dobi od 18 do 35 godina, a njihov idealan muškarac uglavnom bi trebao biti visok, lijepog osmijeha i očiju, ljubazan, obrazovan, snažnog karaktera i spreman na očinstvo, nerijetko istih vjerskih uvjerenja i političke bliskosti. Prosječno bi takav bio prihvatljiv svim ženama, bez obzira na to u kojem uglu Zemlje živjele.

Ipak, ima nekih većih ili manjih razlika ili, bolje rečeno, karakteristika kojima žene u različitim zemljama daju prednost. Pokazalo se tako da Evropljanke daju prednost ljubaznosti nad finansijskom sigurnošću, a vjerska pripadnost i političko istomišljeništvo važnije je većini Amerikanki.

Dugogodišnje veze

Upravo to postoje li različitosti očekivanja žena od partnera s kojima žive ili to tek namjeravaju, u različitim djelovima svijeta zanimalo je i istraživače ove studije kojom je bilo obuhvaćeno oko 50.000 žena u 180 zemalja. Ispitivanjem se željelo dobiti uvid u najvažnije osobine i emocionalne karakteristike muškaraca, koje žene traže od svog partnera, osobito ako s njim žele provesti ostatak života kako se nerijetko nazivaju dugogodišnje veze.

Dobijeni rezultati pokazali su da, Italijanke jako brinu o ranijim seksualnim iskustvima partnera, dok žene u SAD-u brine koje je vjere njihov partner. Tek polovina Britanki brine ima li njihov muškarac pristojno obrazovanje, to nije u fokusu ni, na primjer, Dankinja, ali čak 82 posto Kolumbijki drži da je znanje partnera jako važno.

Najmanje o novcu brinu Francuskinje, ali je zato Japankama ta karakteristika za odluku o partneru vrlo važna. Evropljanke uopšte nisu, čini se, opsjednute novcem kad odlučuju o partneru. Brazilke, pak, najviše brinu o političkom mišljenju svog muškarca.

Zanimljivo je da Amerikanke češće traže istu vjersku orijentaciju od svojih partnera, a Evropljanke više pažnje posvećuju skladnoj ideologiji. No, jedna je karakteristika partnera ipak vrlo važna svim ženama ma gdje živjele, a to je ljubaznost. Očito je to karakteristika bez koje je teško zamisliti neku vezu na duge staze, a posebno zajednički život. Riječju, ljubaznost partnera ono je što može povećati izgled muškaraca kad žele ostvariti dugoročnu vezu. Gotovo 90 odsto žena ljubaznost drži glavnim adutom muškaraca, ma koliko se oni trudili pokazati drugo lice, ono macho mana.

Prvi utisak

U studiji se istraživalo i kakvi su muškarci izgledom najprivlačniji ženama. Moglo bi se reći da iznenađenja zapravo i nema. Visok, atraktivnog osmijeha i lijepih očiju sigurno ima otvoren put do ženskog srca jer to je ono što prvo privuče žene, a tek onda krene upoznavanje na duge staze, što uključuje i podudarnost karaktera, političku ili vjersku opciju.

Drugim riječima, prvi utisci stiču se očima. Kratka kosa, duge i mišićave ruke, atraktivna ramena, pa čak i brada odnosno brkovi bile su sljedeće fizičke osobine koje su najčešće odabrane kao poželjne. ali, zanimljivo je da je za samo 17,4 posto žena izgled tijela muškarca “jako važan”. Za jako mišićave partnere izjasnilo se samo 2,5 posto žena, prosječni tip smatra poželjnim njih 44 posto, a muškarce sportskog izgleda odabralo bi 34 posto žena.

Ono, pak, o čemu muškarci jako brinu kao o glavnom adutu, a to je veličina penisa, pokazalo se da nije presudni faktor. Žene bi one s umjerenim centimetrima. Tek žene s više seksualnog iskustva naglašavaju da im je veličina bitna. Za razliku od muškaraca koji ženske atribute poput grudi, stražnjice ili nogu naglašavaju u svojim preferencijama ženske ljepote, ženama muško tijelo nije pretjerano u fokusu. Ova studija potvrđuje da je ženama, kad je riječ o odnosu s partnerom, važno puno toga što muškarci drže nevažnim. Ljubaznost, podrška i inteligencija.