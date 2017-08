Evo zašto se poslije seksa na jednu noć osjećate usamljeno

U današnjoj progresivnoj kulturi, društvo voli da vjeruje da su veze na jednu noć ono što čine samouvjerene i emancipovane žene. Međutim, to nije uvijek slučaj. Brojni stručnjaci i terapeuti navode da se mnoge pacijentkinje jutro poslije bude sa osjećanjem usamljenosti.

Budite iskreni prema sebi – seks nikada neće zamijeniti ono što vam je zaista potrebno.

Dok pijete, takav odnos izgleda kao dobra ideja – zabavan je, spontan i seksi. Međutim, povezanost koju osjećate sa partnerom u trenutku zanosa brzo će nestati i uskoro ćete biti primorani da se vratite u realnost. A tada se možete i pokajati.

Razlog za to je što u svojoj glavi miješate i povezujete seks sa intimnošću i povezanošću na više nivoa, za koje se nadate da će doći sa takvim odnosom. Ali, kako to nije slučaj, vi, umjesto ispunjenja svojih potreba, ostajete razočarani.

Površno gledano, seks na jednu noć nešto je sasvim bezazleno, niko neće biti povrijeđen jer čin kratko traje i niko nikoga neće ostaviti. Međutim, ono što mnoge žene ne žele sebi da priznaju je da potajno žele mnogo više (pogotovo ako im se partner zaista sviđa), što može uzrokovati osjećanje usamljenosti, pa i frustracije.

Biologija, za razliku od muškaraca, po ovom pitanju nije naklonjena ženama – oksitocin čini da žene ovakav vid bliskosti greškom povezuju sa nečim dubljim, što otežava odvajanje emocija od seksualnog odnosa. A prema jednom istraživanju, objavljenom u magazinu “Journal of Social and Personal Relationships”, i muškarci i žene imaju tendenciju da promiskuitetne žene ocijene negativno (čak i same promiskuitetne žene ih tako ocjenjuju), što stvara veći društveni pritisak zbog kog se žene teže suočavaju sa posljedicama veze na jednu noć.

Ali, to ne mora da se odnosi na sve žene. Kako, onda, znati da li na pravilan, zdrav način pristupate seksu na jedno veče ili ćete opet završiti osjećajući se slomljeno? Ako ste oboje svjesni onoga što se odvija i oboje imate ista očekivanja, ako ne pokušavate da popunite nikakvu prazninu, ako se sve vrijeme osjećate sigurno, ne grize vas savjest i ne osjećate se loše u pogledu onoga što činite, najvjerovatnije se nećete pokajati.

Međutim, ako osjećate anksioznost, tugu, usamljenost, neprijatnost, ako se osjećate iskorišćeno ili žalite u bilo kom smislu, onda je u pitanju loša odluka. Ako vam seksualni odnosi te vrste ne pružaju ono što želite, najbolje bi bilo da ih se klonite u potpunosti i naučite prvo kako da prihvatite samoću, cijenite sebe i uživate u svom društvu.