Fenomen paralelne ljubavi: Je li moguće voljeti dvoje ljudi istovremeno?

U monogamnim društvima partnerska ljubav je ekskluzivna i isključuje postojanje treće osobe. Poligamna društva, pak, poručuju da nema ništa loše ni neprirodno u tome da istovremeno volimo nekoliko ljudi.

Ko je u pravu? Ako je ljubav bezgranična, zašto mora biti usmerena samo na jednu osobu? Možemo li voljeti dvije osobe istovremeno? Ako prihvatimo definiciju ljubavi koja kaže da ljubav ima tri sastojka – intimnost, strast i posvećenost, da li je onda moguće da sva ova tri elementa osjećamo prema dvije osobe? Šta da radimo ako zavolimo drugu osobu dok smo u braku? Da li je od fenomena “paralelne ljubavi” s razlogom napravljen tabu jer je monogamija za društvo jednostavnija, pa je zato postala i (jedina) prihvatljiva?

Strast ili odanost

Psiholog Danijela Glušac ističe da je moguće imati osećanja prema dvije osobe istovremeno. Oni koji su to iskusili, kažu da je jedna ljubav više brižnost i vezanost, dok druga podrazumijeva strast.

“Možda je najmanje vjerovatno da ćemo biti zaljubljeni u dvije osobe istovremeno. U današnje vrijeme često se dešava da iako neko voli osobu sa kojom je u vezi, upozna drugu i zaljubi se. Na kraju krajeva, postoji dobra vjerovatnoća da ćemo u životu sresti osobu koja će imati poželjnije osobine od partnera. Ta osoba može samo da nam se svidi, ali možemo i osjetiti snažniju emociju prema njoj”, kaže psiholog.

Dakle, pitanje osjećanja prema dvije osobe nije sporno. Ono što radimo sa tim osjećanjem jeste. Neko će sa drugom osobom uploviti u vezu, neko će je voljeti iz prikrajka, neko će “razbijati” glavu šta da uradi.

“Osobama u ovoj situaciji nije nimalo lako, one su u komplikovanoj i nezavidnoj poziciji, često su zbunjene. Možda im je utoliko teže što se u današnje vrijeme sve više kulturološki u nas usađuje poruka da treba da prigrabimo sve što nam život pruža, da ne propuštamo prilike. Neki se upuste u paralelnu vezu da bi nekako “provjerili” za koga treba da se odluče. Ali teško ćemo biti jednako posvećeni dvema ljubavima, osim možda u slučajevima kad i druge dvij osobe pristaju na višečlanu zajednicu. Tako osoba postaje još zbunjenija”, objašnjava psiholog.

Mitovi o ljubavi takođe doprinose vjerovatnoći da se pojave “paralelna” osjećanja. Jer ako vjerujemo da je ljubav bajka u kojoj je sve idealno, čim naša zaliči na stvarni život poželjećemo da filmske momente potražimo na drugoj strani.

“Ako neko veruje da ljubav podrazumijeva neprestano osjećanje ljubavi i da to traje samo po sebi, veće su šanse da se poslije nekog vremena jave emocije prema drugoj osobi. Ako smo ozlojeđeni zbog onog što mislimo da nedostaje našoj trenutnoj vezi, takođe osjećanja prema drugoj osobi mogu lakše da se pojave. Ali zato kad gradimo posvećenost i odanost partneru, nakon što smo se vezali za njega i stekli povjerenje, kad njegujemo zahvalnost i čuvamo jedno drugo, tada idemo u dobrom pravcu”, ističe Glušac.

Holivudski zavodnik Džoni Dep nema dilemu – ako volite dvije osobe istovremeno, izaberite drugu. Jer, kako kaže, da ste zaista voljeli prvu, ne biste pali na drugu. Realnost, ipak, nije baš tako crno-bijela. Mada to što smo se zaljubili u drugu osobu često znači da nešto nije u redu sa trenutnom vezom, to nije uvijek slučaj.

Slatko “zabranjeno voće”

“Neko može biti u srećnoj vezi, ali se u nekom trenutku zaljubi u drugog. U tim situacijama ne bježimo od trenutnog partnera, nego od osobe koja smo postali. Nekada, suočen sa konačnošću, na primjer kad mu neko blizak umre, čovjek može da se zapita da li su mirne vode trenutnog braka sve što postoji na ovom svijetu. Da li je proživio dovoljno, da li se osjeća “živim”, objašnjava ona.

I ako se u toj situaciji pojavi neko ko mu zaintrigira pažnju, nije mala šansa da će uploviti u zabranjenu vezu ne bi li udahnuo život punim plućima. A kada to već uradi, postavlja se pitanje da li partneru treba priznati novonastala osjećanja i rizikovati da bude povrijeđen ili je bolje ćutati.

Terapeut Anita Člipala kaže da nikad ne bi trebalo da lažemo ako osjetimo da nas privlači druga osoba. Jer, tajna samo hrani strast.

“Ćutanje je takođe laž, pa ako ne razgovaramo sa partnerom o tome, naša osjećanja prema toj drugoj osobi mogu da rastu. Treba reći partneru: “Hej, ‘primio’ sam se na neku osobu, možemo li da razgovaramo o tome? Jer, znam da to nije stvarno”, kaže Člipala.

Ona podsjeća da to što je moguće volijeti dvije osobe istovremeno ne znači da moramo da gajimo oba odnosa.

“Da bi ljudi odlučili šta žele u ovoj situaciji, potrebno je da preispitaju svoje vrijednosti, stavove o ljubavi. Pošto je u pitanju zabranjen teren, čovjek nerijetko ima utisak da radi baš ono što stvarno želi kad uplovi u paralelnu vezu. Ne smemo da zaboravimo najvažniju činjenicu, a to je da većina nas želi da osoba koju volimo voli samo nas. Isto tako, veoma boli saznanje da nismo najvažnija osoba onome koga volimo. I zato kad shvatimo da imamo osećanje prema još nekom i kad razmišljamo šta dalje, moramo da imamo na umu i da li naš partner, pa i ta druga osoba žele ekskluzivnost u vezi. Ako žele, onda treba da odlučimo sa kojim partnerom ćemo nastaviti – zaključuje psiholog.

Naučnici i dalje nisu složni oko toga da li smo biološki monogamni ili nam je monogamija društveno usađena.

“Često zaboravljamo da, bilo da jesmo ili nismo biološki predodređeni za nešto, društvo, kultura i ostali činioci socijalizacije i te kako mogu da utiču na to da se određena sklonost izmijeni ili razvije u određenom pravcu. Čak i geni “rade” drugačije u različitim sredinama. A to na koji način su naši preci živjeli i da li je za njihov opstanak bilo u interesu da osnivaju monogamne zajednice, takođe može uticati na to kako se osoba danas ponaša”, podsjeća Glušac.

Mada važe za emotivniji pol, ne može se reći da su žene sklonije paralelnim osjećanjima.

“Možda i nije toliko važno kome se ove situacije češće dešavaju jer razlike sigurno nisu velike u novijoj istoriji. Ranije je to bilo mnogo blaže sagledavano kad se radi o muškarcu, a strogo osuđivano kod žena. Ono što je sigurno je da se dešava i muškarcima i ženama”, kaže psiholog.