Gospodin Savršeni dolazi nakon četiri seksa za jednu noć, dvije prevare i dva onlajn upoznavanja

Naučnici su nadavno sproveli jedno potpuno suludo i neobično istraživanje zahvaljujući kojem vjeruju kako su u stanju da izračunaju kada je vrijeme za upoznavanje srodne duše! Ako im je vjerovati, vaš gospodin Savršeni trebalo bi da se pojavi što poljubite 15. pogrešnog. Čini vam se da je trebalo ranije da ga sretnete? Ako još niste, razlog je vjerovatno taj što još uvijek niste prošli još nekoliko ključnih faktora.

Naime, osim već pomenutog, iza vas bi trebalo da bude seks sa sedam različitih frajera od kojih su četiri seksa bila za jednu noć, dva sastanka ugovorena onlajn, varanje nekoga i da neko vara vas, i četiri loša sastanka. I da, morate se još jednom jako zaljubiti i doživjeti da vam neko slomi srce! Dvaput! Ako ste sve navedeno ostavili iza sebe, vaš bi princ bi trebalo naići svaki čas, barem istražitelji tako tvrde.

Ne znamo koliko su ove brojke istinite, no znamo koja je poenta priče – ljubav se definitivno ne događa preko noći. Barem ne ona prava koja traje cijeli život! Ili se takva preko noći događa jako rijetko. Svaka osoba koja je frustrirana činjenicom da još nije upoznala osobu s kojom želi provesti ostatak života trebalo bi to imati na umu. Ljudi osjećaju kako gube vrijeme ukoliko još uvijek nisu pronašli srodnu dušu. No i za to, kao i za sve ostalo, treba vremena. Opterećujete li se takvim mislima, stvarate sami sebi nepotreban pritisak koji lako dovodi do donošenja pogrešnih odluka. Stoga se opustite i ljubite se s raznim žabama dok se jedan ne pretvori u princa! A pretvoriće se, prije ili kasnije, samo budite uporni!