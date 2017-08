Iz ugla psihologa: Zašto žene ne umiju da prime kompliment

Kada ste posljednji put na kompliment odgovorile jednostavnim, sadržajnim “Hvala”? Žene kao da se pravdaju za svoj lijep izgled, ili za nešto što su dobro uradile – za neki svoj uspjeh. Šale se na svoj račun, umanjuju vrijednost… Čemu to? Odgovor leži dublje nego što smo mislili i ima korijene u samom društvu, pa čak i u evolutivnoj biologiji.

Ovaj video-skeč pokazuje kako se žene ponašaju kada prime kompliment. Jeste iskarikirano, ali ima dosta istine. Ako žena odgovori sa “hvala” postoji osuda– “Ona je tako uobražena”:

Rađene su mnoge studije baš na ovu temu. Kako piše sajt Psychology Today, samo 22 odsto komplimenata koje je jedna žena dala drugoj bilo je prihvaćeno. Ako pretpostavimo da žene jednostavno ne umiju da primaju komplimente, dodajmo tome da one prihvataju 40 odsto komplimenata od muškaraca.

*Kada se kaže prihvatanje komplimenta misli se na odgovor “Hvala” nakon komplimenta. Ne odnosi se na odgovaranje komplimentom (npr Ne, ti si lijep/a) ili umanjenje (Stvarno nije ništa posebno, ili platila sam samo…), kao i pripisivanje nekom drugom (npr. Zaslužan je ipak neko drugi).

Odbijanje komplimenata čak nema veze ni sa samopouzdanjem ili sa samopoštovanjem. Žene koje imaju samopouzdanja mogu da odbiju komplimente da bi djelovale skromno. A ta skromnost, sveprisutni kulturni i vjerski “krivac” koji stoji iz opsesije društva da odgaja stidiljivu, pokornu i prilagođenu ženu, izgleda da je usađena u većini djevojčica.

Kako dalje piše sajt Psychology Today, žene su najčešće učile od svojih majki kako da budu “dobre i pokorne žene”, i tako dobijaju prvu lekciju – “Sakriti svoje pravo sebe da bi se udovoljilo drugima”.

Žene koje imaju manjak samopouzdanja, s druge strane, odbijaju komplimente zato što se ovi spoljni pozitivni “signali” ne uklapaju sa unutrašnjim viđenjem njih samih. Ovo ponašanje ni ne čudi jer gdje god da pogledate, žene su pod pritiskom da udovolje nemogućim standardima ljepote. Mnogi poslovni modeli kompanija koje se bave ljepotom, zavise od toga koliko se žene osjećaju loše u vezi sa samima sobom.

Psiholozi kažu da evolutivna biologija može da odgovori na pitanje – zašto su ženski odnosi toliko komplikovani? Odgovor nije nimalo komplikovan – kada muškarac uđe u jednačinu, maske padaju, i nema više rukavica. Postoji čak i fizička manifestacija ovog takmičenja. Jedno istraživanje kaže da se ženski testosteron (hormon povezan sa agresijom i takmičarskim “duhom”) povećava kada pomirišu majicu žene koja ovulira. Jednostavno, kada se osjećaju ugroženo, žene se pretvaraju iz miroljubivih, u bića spremna za napad.

Kakve veze ovakvo ponašanje ima sa tim što žene ne umiju da prime komplimente? Psiholozi to objašnjavaju ovako: Zamislite da udijelite zaista lijepoj ženi kompliment i da vam ona odgovori gracioznim “Hvala”. Na nekom nesvjesnom nivou, gdje postoji neko imaginarno takmičenje i upoređivanje, to znači kao da je priznala da je atraktivna i to dalje vodi ka ljubomori. Ako odbije kompliment, to znači da možda ne zna koliko je atraktivna, što može da vas čini manje neprijateljski nastrojenom.

U ovom slučaju, ne odgovoriti “Hvala” na kompliment, može obijema stranama da olakša. Ona se ne osjeća uobraženo, a vi se ne osjećate ugroženo. Moglo bi čak da bude bolje rješenje da se drže na odstojanju naši temperamentni evolutivni instinkti.