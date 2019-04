Izjave pogubne za svaku vezu

Nije nužno potrebno varati partnera ili činiti jednako grozne grijehe da bi se veza počela da propada. Ponekad je retorika kojom se partneri služe pogubnija od bilo čega drugog, piše Cosmo.

‘Nebitno.’ Momci su jednostavna bića – ako ste nešto spomenuli, onda je da je bitno. Inače to jednostavno ne biste spominjali.

‘Uvijek pretjeruješ.’ Pomalo je suludo i bezobrazno govoriti nekome da pretjeruje, budući da svi emocionalno reagujemo u skaldu sa svojom osobnošću i temperamentom.

‘XZ je stvarno zgodan.’ Zaista, što osoba na temelju ovoga treba reći, misliti, osjećati? Posljednje što momci žele je znati da vas seksualno privlači jedan od njegovih najboljih prijatelja.

‘Ne vjerujem ti.’ Grozno je kada ti neko da do znanja da nema povjerenja u tebe, a još je gore kada ti to tako otvoreno kaže u lice. Želite li to reći momku, obavezno pronađite suptilniji način.

‘Moj dan je bio još gori.’ Ako vam se momak otvorio o tome kako je užasan dan iza njega, to sigurno nije zato kako bi mogao da se takmiči s vama čiji je dan bio gori. On jednostavno želi malo saosjećanja i riječ utjehe.

‘Da ti je stvarno stalo do mene…’ Ultimatumi kod nikoga ne pale, a samom činjenicom što je i dalje s vama iako mu redovno servirate ovakve nabijače griže savjesti itekako potvrđuje koliko vas voli.

‘Baš me briga.’ Ovakav stav iskazuje potpunu ravnodušnost prema partneru, ako čak ne i potcjenjivanje partnerovih misli. Barem se potrudite da zvučite zainteresovanije.

‘Moramo ozbiljno da razgovaramo.’ Ako i treba da razgovarate, možete jednostavno da početi razgovarati, kao normalna osoba, bez pompozne najave da razgovor slijedi. Kada momci ovo čuju, odmah im kroz glavu počinju letjeti svi najcrnji scenariji.