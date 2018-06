Koji znaci pokazuju da vam stare veze utiču na trenutnu

Prošlost može da utiče na naše živote na različite načine, preko posljedica koje ostavlja fizički, do emotivnih reakcija na određene situacije. Ponašanje koje je pod uticajem prošlosti može umnogome uticati na međuljudske odnose, a to se pogotovu odnosi na veze.

Odrastanje i odnos sa roditeljima umnogome utiče na kasnije ponašanje pojedinca. Često neke obrasce ponašanja ponavljamo nesvjesno u određenim situacijama. Isto važi i za partnerske odnose koji su ostavili neke emotivne posljedice na nas. Evo nekih od znakova da prethodne veze utiču na onu sadašnju.

Privlačite istu vrstu ljudi

Često je moguće da, ukoliko je jedan roditelj bio npr. alkoholičar ili egoista, osoba privlači partnere sa istim osobinama. To može da bude tačno za one koji osjećaju visoki stepen empatije i koji žele da pomognu onima kod kojih prepoznaju te osobine. A takođe je znak neraščišćenih odnosa iz prošlosti sa kojima se morate suočiti.

Teško izgovarate ono što vas muči

Ukoliko u prethodnoj vezi niste imali razumijevanje sa druge strane za vaše probleme, u novoj vezi može vam biti teško da izrazite osjećanja. Tu se dešava da u sebi krijemo osjećanja u strahu da ih partner neće razumjeti, ali je bitno da iskreno kažemo ukoliko nam nešto smeta već na početku i da ne dozvolimo da to osjećanje raste do pucanja.

Ne poštujete sebe

Oni koji su imali teške veze, u kojima je bilo raznih oblika maltretiranja, mogu da se osjećaju manje vrijedno. Javlja se neki unutrašnji glas koji nam govori kako smo glupi, nesposobni ili nezaslužni tuđe pažnje i posvećenosti. Taj glas je samo eho prošlosti koga se moramo osloboditi kako bismo u odnosu bili ravnopravna jedinka koja poštuje sebe.

Često osjećate anksioznost

Anksioznost je sveprisutna u modernom dobu, ali najčešće se pojavljuje kod ljudi koji nisu imali dobre uzore prilikom odrastanja. Kada kao deca ne usvojimo prave obrasce ponašanja, teško nam je da se otarasimo osjećaja anksioznosti kasnije. Prave veze pomažu nam da postanemo emotivno sigurni i otvoreni.

Ne vjerujete nikome

Povjerenje je jedna od ključnih stvari u međuljudskim odnosima i njegov nedostatak može imati katastrofalne posljedice. Oni koji su prevareni u prethodnim vezama mogu se osjećati ugroženo u svakoj narednoj, što se ispoljava kroz nepovjerenje prema partneru i želju za kontrolisanjem. Jedini način da se ovo nekako riješi je kroz otvorenu i direktnu obostranu komunikaciju.

Ponovo proživljavate prošlost

Kada nas neko povrijedi, to iskustvo može da nam se vrti u glavi do beskonačnosti. Što je teže iskustvo bilo, veća je mogućnost da se neko konstantno vraća na to u mislima, ili da ga proživljava kroz noćne more. Moramo se trgnuti i posvetiti sadašnjosti kako to ne bi uticalo na svaki naš trenutak.

Gurate ljude od sebe

Još jedan očigledan znak uticaja prošlosti na sadašnju vezu je tjeranje ljudi od sebe. To je moguće kada postoji strah od vezivanja ili od ponovnog povređivanja. Takođe, oni koji se plaše da budu napušteni ne dozvoljavaju partnerima da im se previše približe, kako bi se manje vezali za njih.