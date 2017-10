Kratak test otkriva da li si posesivna

Da li radite nešto sa spiska koji slijedi?

1. Zanemarili ste porodicu i prijatelje

Uzrok tome nije prenatrpani dnevni raspored, nego vaša želja da stalno budete s njim. Čak i kad se dogovorite za kafu, izlazak ili večeru, na dogovor vodite njega.

2. Stalno ga zovete kad nije pored vas

Poruka za dobro jutro pa poziv da čujete kako je spavao. Još nekoliko poruka do podneva pa poziv u pauzi za ručak. Još ste mu nešto zaboravili reći pa mu šaljete još nekoliko poruka, prije nego što se večeras vidite s njim, a ne smijete zaboraviti ni slatku poruku za laku noć… Ako ne želite epitet psihopate, duboko udahnite i objasnite sebi da ne možete dalje tako.

3. Provjeravate mu telefon

Privatnost i osjećaj slobode su jako bitni, a ovime gušite i njega i vezu, a zamarate i sebe. Opustite se, neke se stvari ionako ne mogu spriječiti, koliko god se trudili.

4. Sve su vam žene potencijalna pretnja

Želite da ga otjerate od sebe, ovo je pravi način.

5. Poludite kad ide u grad sa prijateljima

Ili još gore, želite da idete s njima, jer “ko zna šta on radi kad vi niste u blizini”. Ponovno, ako to želi, to će i uraditi, posebno kada osjeti spomenuto “gušenje”.