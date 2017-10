Mini test: Odgovorite na pet pitanja i znaćete da li treba da ga ostavite

Ako je vjerovati magazinu Cosmopolitan, odgovori na sljdećih pet pitanja rješavaju nedoumicu da li da ostavite partnera:

Ne idete nigdje jer je njemu najljepše u fotelji?

Ukoliko ste istraživač u srcu, ništa vas ne čini srećnijima nego obilazak novih mjesta i nova iskustva. A on? On je zadovoljan dok gleda sport zavaljen u kauč sa svojim prijateljem. I to je siguran znak da među vama stvari neće ići baš onako kako biste voljele. Ako vas nove stvari privlače mnogo više nego stare navike, bićete u konstantnom ratu jedno sa drugim.

Ne odvaja se od vas?

Na prvi pogled, može vam izgledati romantično, međutim, imajte u vidu da će u nekom trenutku početi da mu smetaju stvari koje želiš da radite bez njega. Ako vas forsira da prestanete da se bavite svojim hobijima, strastima ili prijateljima… vrijeme je za razlaz.

Željele biste da je malo više motivisan?

Ako primijetite da ste počele da se nervirate zbog njegove lijenosti, budite na oprezu – sigurno da njegova osobina neće magično nestati preko noći i da će se on odmah baciti u potragu za novim poslom ili otići do teretane. Izaberite momka koji ima slične ambicije kao i vi. Ništa nije seksi kao partner koji ume da motiviše i bude podrška u ostvarenju snova.

Jak je na riječima, ali slab na djelima?

On vam govori kako se nikada nije osjećao ovako zbog neke djevojke i da će uraditi sve za vas. Međutim, prvi put kada vam je bio potreban, vaš dragi je – nestao u akciji. Često to znaju da budu sitnice koje nama, ženama, mnogo znače. Ukoliko to se takva stvar ponovi, ovo je jasan znak da je slatkorječivi očigledno sebičan ili, jednostavno, lažov.

Vaša hemija je… okej?

Seks može postajati bolji kako vaša veza odmiče, ali hemija često ne. “Ali on je tako dobar momak, ima stabilan posao, moji prijatelji ga obožavaju…” Shvatamo. Sada idite i pronađite nekoga ko će imati sve to isto, ali umjeti da vas zapali.