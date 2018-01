Mirroring tehnika koja će vam spasiti vezu, a nema veze sa seksom

Mirroring predstavlja oponašanje partnera i stručnjaci tvrde da ima veliki uticaj u životu jednog para. Ono u prevodu znači ‘efekat kameleona’ ili oponašanje govora tijela ili tona glasa vašeg partnera.

Zamislite situaciju da vam partner priča kako je proveo dan na poslu, a vi sjedite naspram njega i kopirate gestikulaciju i pričate sličnom visinom glasa. Naravno, činite to suptilno, inače će ispasti idiotski.

Zašto bi trebalo to da radite?

Usvajanjem istog stava, gestikulacije i intonacije je način potkovan naukom na koji možete izgradi vezu sa nekom osobom. U stvari, možda ste se već jednom do sada susreli sa ovim na poslu – to je poznata tehnika za dobru prodaju. Ali kada je u pitanju veza, ‘mirroring’ može da ojača vezu između dvoje ljudi tako što će partneru pomoći da se oseća povezano sa vama, kao i da ste mu podrška.

Kako možete isprobati ovu tehniku?

Sljedeći put kada budete razgovarli sa vašim partnerom, pokušajte da lagano i skoro neprimjetno imitirate njegov govor tijela. Obratite pažnju na suptilnost koja je ovde jako važna – jer niko ne voli kada ga neko imitira. Prekrštanje nogu i blago naginjanje glavom? Zvuči kao dobar početak za “sinhronizaciju” sa partnerom.