Muškarci primjećuju svaku sitnicu u krevetu, ali o ovih pet nikada ne kažu ni riječ

Prije svega, muškarci ne primjećuju oguljeni lak na noktima, suve pete ili dlačice, koje nisu uklonjene sa bikini zone. Oni primjećuju druge stvari, kojih vi često niste ni svjesne.

Ovo su neke od njih:

1. Nesavršenosti

On primijeti višak na stomaku ili strije. Ali to nikada neće spomenuti jer njemu to ni malo ne smeta.

2. Svježa depilacija ili seksi veš

Ako ste pomislile da muškarci ne mare za vaše donji veš ili male trikove poput depilacije i uređenja intimne zone, niste u pravu. Iako su “zagrijani” za vaše tijelo, oni i te kako primjećuju vaš trud. Dotjerajte se i uživajte u čarima strastvenog vođenja ljubavi.

3. Reakcija na njegove mane

On će sigurno primijetiti da gledate u taj njegov ožiljak, a to će ga učiniti nesigurnim. Ignorišite partnerove mane baš kao i oni vaše, jer niko nije savršen.

4. Koliko su vaše emocije jake

On želi da zna da je poželjan i da samo njega želite kraj sebe. Pokažite uzbuđenje i koliko vam on znači. To će ga usrećiti.

5. Da li uživate u vođenju ljubavi

Momci i tekako primjećuju koliko uživate tokom seksa. Ako tokom te akcije izgledate ne zainteresovano vjerovatno neće imati želju da ode u krevet ponovo sa vama.