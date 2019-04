Nije sve tako crno: Kako da iskoristimo lošu vezu

Loše veze gledajte kao iskustvo koje može mnogo toga da vas nauči o ljubavi. Ne kažemo da treba da srljate u loše veze da biste nešto naučili, već da, ako ste imali lošu vezu, a većina jeste, to pogledate sa vedrije strane.

To vas na neki “priprema” za pravu osobu, a evo koje sve lekcije naučite:

Koji su znaci za uzbunu

Određeni signali često upozoravaju da nešto nije u redu, ali ponekad te znake ne vidimo sasvim jasno ili ih ignorišemo – i onda dođe do katastrofe.

Ali, ako ste već bili u lošoj vezi, vjerovatno ste naučili kako da prepoznajete te znake i naučili ste da ne treba da ih ignorišete.

Na primjer, ako partner stalno govori o bivšoj ili partnerka o bivšem, ako pokazuje znake da želi da vas kontroliše, brani vam da se viđate sa prijateljima… Sada sve to ozbiljnije shvatate i znate na vrijeme da kažete “zbogom”, umjesto da smišljate opravdanja za sve te upozoravajuće znake.

Znate šta ne treba da radite

Jedna od lekcija koje naučite u lošoj vezi je šta ne radite sljedeći put. Mnogi od nas imaju određena ponašanja koja ponavljaju u svakoj vezi i zbog toga iznova “upadamo” u loše veze.

Ali, u prošlim vezama ste naučili da ne treba sve da shvatate lično i sada znate šta da ne radite.

Na primjer, ako partner dođe kući kasno, sada znate da to ne znači da vas ne voli. Ako ne opere sudove, to ne znači da vas ne poštuje. Ako zaboravi na neki dogovor, to ne znači da mu niste važni.

I dok u nekim slučajevima takve stvari mogu biti i tačne, najčešće to nije slučaj, već je riječ o nesporazumu, zaboravnosti…

Još jedna stvar karakteristična za nezdrave veze je pasivno agresivno ponašanje. Umjesto da se suoče sa problemom direktno, mnogi prave neke pošalice ili na ironičan način nešto pokušavaju da kažu, u nadi da će partner shvatiti njihovo nezadovoljstvo i ponašati se u skladu sa tim.

Dobro razmislite o svom ponašanju u prethodnim, lošim vezama, uočite svoje greške i trudite se da ih ne ponavljate u novoj vezi.

Znate šta želite od partnera

Jedna od najjasnijih lekcija koju ste naučili iz loše veze ili veza – šta (ne) želite od partnera.

Recimo da ste u prošloj vezi imali partnera koji je bio užasno nesiguran u sebe, želio je da udovolji svima, bio je teške naravi i imao “milion” strahova… Patili ste zbog svega toga, ali zato sada vjerovatno imate jasne kriterijume šta želite od partnera – nekoga ko je siguran u sebe, ko je strpljiv, ljubazan, smiren…

Biti sam je bolje nego biti nesrećan

To vam je sasvim sigurno postalo kristalno jasno nakon toksične veze – bolje je da ste sami nego sa nekim ko čini da se osjećate loše.

Ako pored sebe nemate osobu koja vas usrećuje i sa kojom vam je lijepo, onda je bolje da budete sami i da svoje vrijeme rasporedite na stvari koje vas usrećiti, nego da dane provodite nezadovoljni i nesrećni.

Učenje lekcija iz nezdravih veza je ključno za pronalazak ljubavi i sreće u vezi. Cilj je da ne ponovite iste greške, da iz njih nešto naučite i napravite korak naprijed ka uspješnoj vezi u budućnosti. Zato dobro razmislite o svojim lošim vezama i izvucite pouke iz njih, da biste znali šta ovog puta drugačije da radite!