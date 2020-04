Odlučile su da žive bez seksa i za to imaju razloge

Seks je jedna od najvažnijih aktivnosti u našem životu i zato je nekima možda teško da zamisle i shvate da postoje ljudi koji se odluče da žive bez seksa, odnosno da apstiniraju.

Tri žene Stefani Rivers, Lakita Lask i Sara Rodžers ispričale su za Reader’s Digest zašto su se odrekle seksualnih aktivnosti. Iako će mnogi vjerovatno da pomisle da je uzrok tome smanjen libido ili poremećaj, djevojke kažu da ih život bez seksa ispunjava i čini srećnima.

“Shvatila sam da je većina muškaraca, bez obzira na godine, nezrela i da su fokusirani samo na seksualna osvajanja. Nije mi nizak libido, već nisam rob svojih seksualnih nagona”, rekla je Stefani koja je zadnji put bila intimna 2014. godine.

Dodala je da joj je važniji duhovni život od fizičkog i izgradnja odnosa s partnerom koji zna da obuzda svoje nagone. Kaže kako je to jedini način da sazna hoće li s nekom osobom imati ozbiljan odnos.

“Kada sam koleginici rekla da dečko i ja još nismo imali seks, rekla mi je da to moramo da uradimo barem jednom prije vjenčanja. Smatram da je to predrasuda da žene u vezi mogu da ponude jedino dobar seks. Zato što postoje mnogobrojne žene koje nude seks, muškarci ne čekaju žene s drugim vrlinama. Kada bi se više žena odreklo seksa u vezama i usredsredilo se na to da budu dobre osobe, bilo bi manje seksualnih problema”, rekla je.

Lakita Lask posljednji put je bila seksualno aktivna 2009. godine, a na apstinenciju se odlučila prvenstveno iz religioznih razloga.

“Jednog jutra kad sam se vraćala kući iz provoda, proplakala sam cio put pa sam odlučila da apstiniram jednu godinu, ali to se odužilo. I dalje me muškarci zovu da izađemo, ali oni to vide kao izazov. Barem znam da kada mi otvoreno pričaju o svojim nagonima i seksualnim željama, nisu pravi muškarci za mene”, rekla je i dodala da je porodica i prijatelji podržavaju.

Sportistkinja Sara Rodžers kaže kako ima određenu životnu rutinu.

“Budim se rano, vježbam, jedem zdravu hranu, odmaram se i u krevetu sam do 21 sat, i tako svaki dan. Voljela bih da izlazim i upražnjavam seks ako dođe prava osoba. U svojim ranijim vezama postala sam bolja osoba jer sam se manje fokusirala na sebe, a više na drugu osobu”, rekla je.

“Moja idealna veza bila bi s nekim ko nije tako takmičarski nastrojen poput mene i s nekim ko ne vježba. Želim nekoga ko će me otvoriti prema drugim hobijima i svjetovima”, zaključila je Sara.