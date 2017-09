Osam znakova da si najbolja ljubavnica koju je ikad imao

Žene uvijek žele potvrdu svog uspjeha. Da li to bilo na poslu, kod kuće među svojim ukućanima, a ponajviše u krevetu, one žele to da znaju, radi samopotvrđivanja.

Ako mislite da vaš partner nije zadovoljan vašim seksom, provjerite ovih osam znakova i možda se razuvjerite.

1. Njegova rutina oporavka nakon seksa može se uporediti s rutinom profesionalnih sporista.

2. Imao je više od jednog orgazma tokom vašeg seksa, što je vrlo impresivno.

3. Zaspao je doslovno odmah nakon seksa. Shvati to kao kompliment, a ne kao nedostatak interesovanja za maženje, jer je dobio šta je htio.

4. Vozio je po mećavi/odložio je dugo planirani dogovor/zanemario činjenicu da je imao naporan dan samo kako bi došao kod tebe na seks.

5. Na njegovom licu je veliki, glupavi osmijeh, koji se ne skida s njegovog lica.

6. Baš nikada nije odbio seks s tobom, čak i kada je bio jako umoran.

7. Nikada ne požuruje predigru, jer želi da uživa u svakoj sekundi.

8. Naučila si ga nekoliko novih poza, uvela nekoliko fetiša i predstavila mu seks igračke za koje nije znao da postoje. Šta muškarac može više da poželi?