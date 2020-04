Ove četiri stvari vam ruše rejting u vezi

Želite li da zadržite svog momka, evo šta, prema Cosmu, treba da izbjegavate da radite:

Susret s vašim bivšim. Oni shvataju da postoji era vašeg ljubavnog života koja je postojala prije njega, a s njom se definitivno ne žele susretati ako ne moraju. Susret s bivšim, vašem sadašnjem uzrokuje navalu misli o tome što ste vi i bivši radili, glavom mu lete slike svega onoga što radite njemu, pa krene mučnina, pa ljubomora, na nagon za alfa dokazivanjem…apsolutno nepotrebne komplikacije!

Pridržavanje vaše torbe. Kada frajer prima žensku torbu, siroče izgleda kao da u rukama drži svoj ego. Obiješen. Uništen. Nepostojeći. Oni sami priznaju da će svojoj dragoj pridržati torbicu ako baš moraju, ali daleko od toga da to čine drage volje. Pa im onda na čelu ostane ispečatirano: PAPUČAR! Crvenim, velikim slovima!

Pomaganje Vašim prijateljicama. U redu, shvatamo da želite da vaše prijateljice vole vašeg dragog, i da svi zajedno provodite više vremena zajedno i da one uvide koliko je vaš dragi divan/ snažan/ sposoban/ spretan/ pravi muško koji zna da uradi šta god treba, ali vjerujte nam da mu pozli kada ga zamolite da vašoj najboljoj drugarici okreči stan. Ili sastave novi krevet. Ili je presele na drugi kraj grada. Iako će to napraviti, neki momci su samo previše ljubazni da vam kažu koliko to mrze, a neki će to da urade nakon što vas žestoko iskritikuju.

Zajedničko vježbanje. Zajednički trening stvara bliskost među partnerima i rast libida, ali vježbanje pilatesa ne bi moglo da uđe u te aktivnosti. Bi, ako biste trenirali u svoja četiri zida, ali ako svog frajera dovedete među trideset drugih žena koje ga gledaju mrsko kao da im je upao u kabinu za presvlačenje, jedino što nakon takve seanse možete očekivati je jezikova juha. I teško da će biti u vaša četiri zida. Vjerovatno će biti na parkingu, ispred teretane, jer se neće moći suzdržati dok ne stigne kući. Ostavite se pilatesa. Nađite druge zajedničke aktivnosti, ima ih na pretek.