Ove fraze muškarci shvataju potpuno drugačije od žena

Muškarci su s Marsa, žene su s Venere.

Ne kaže se to uzalud, a uobičajene ljubavne fraze, muškarci će često shvatiti potpuno drugačije nego žene. Evo na šta mislimo.

“Moramo da razgovaramo”

On: On će ovu frazu shvatiti kao da postoji problem koji se mora riješiti.

Ona: Za ženu je komunikacija vrlo važna, jer na nju gleda kao sredstvo dodatnog povezivanja s partnerom. Prijedlog za razgovor ne mora imati svrhu, ali odbijanje razgovora ženu će uznemiriti, prenosi Index.hr.

“Ne slušaš me”

On: Muškarac će bolje sagledati situaciju ako razmišlja o njoj, zbog čega će često izgledati nezainteresovano, ali zapravo vas pažljivo sluša pa nemojte planuti baš odmah.

Ona: Žene često izražavaju zabrinutost gestovima i uzdasima, dok muškarci često ne razumiju takvo ponašanje. No to je način kako one razgovor shvataju lično.

“Razgovaraćemo poslije”

On: Za muškarca riječ “poslije” predstavlja neutralnu riječ i ne znači odmah nakon što se stvore povoljni uslovi za razgovor pa takođe često ostave osjećaj nezainteresovanosti za isti.

Ona: Žene, za razliku od muškaraca, mogu bez problema raditi nekoliko stvari u isto vrijeme pa ovu frazu mogu doživjeti kao uvredu.

“U redu”

On: Muškarci nisu emotivni kao žene pa su kratke riječi bez previše epiteta za njih sasvim normalne, kao što su i “OK”, “dobro” i slično.

Ona: Žena u jednom danu izgovara mnogo više riječi nego muškarac pa će kratke muške odgovore kao “OK”, “dobro” ili “u redu” često smatrati grubim.

Tišina

On: Kada dođe do problema, muškarci rijetko govore o njima. Drugim riječima, njima je potrebna tišina kako bi razmislili o problemu.

Ona: Žene, s druge strane, često koriste tišinu kako bi manipulisale muškarcima, dok oni jednostavno ne razumiju takvo ponašanje.