Pet stvari koje muškarci najviše zamjeraju partnerkama

On i ona se zaljube, postanu ludi jedno za drugim, a onda ona njega počne dovoditi do ludila…

Pokušaj da ga promijenite. Još otkako ih je upoznao, vaš dragi svaku nedjelju popodne provodi u istom kafiću s drugovima. I malo što može poremetiti njihovu tradiciju. S njegovom tradicijom, ovom kao i svakom drugom, upoznati ste od prvog dana i nema razloga da pokušavate stvari promijeniti sada kada ste vas dvoje u ozbiljnijoj vezi. Svaki pokušaj da ga promijenite neće vam donijeti ništa dobro.

Insistiranje da radi ono što nas raduje, na naš način. Možda vas ludo voli, ali to ne znači da će cijeli vikend provesti s vama gledajući ‘Seks i grad’ maraton. Bez obzira na to koliko su mu zabavne scene seksa i Samantinih grudi.

Donošenje pogrešnih zaključaka. Da, sinoć je bio s drugovima. Da, njegova se bivša zatekla tamo. Ne, to ne znači da se veče završilo rasplamsavanjem starih vatri.

Odlaganje problema. Uvukli ste se u raspravu i kada vam je postalo dosta, kao papagaj ste počeli da ponavljate kako vam je svejedno. ‘Svejedno’ nije nikakav argument. To znate vi, a to zna i on. Baš kao što vi znate da vam nije svejedno. Razgovarajte o problemima i dođite zajedno do kompromisa i rješenja. Jer vas to čeka prije ili kasnije.

Kategorično odbijanje kompromisa. Veza jesu kompromisi jer su u njoj dvije osobe i gotovo je nikakva šansa da oboje volite identične stvari, mjesta, ljude. Popustite ponekad. Pođite s njim na utakmicu njegovog omiljenog kluba ako mu to nešto znači. Nije da se od vas traži da ne propuštate nijednu do kraja života.