Plaćaju mu 5.000 eura za seks: Žene žele priču, ne tehniku

Kod pitanja šta to žene tačno žele u seksu, tek rijetki muškarci će sa potpunom sigurnosti reći – da znaju. Ali, to nije i slučaj kod Rajana Džejmsa, muškarca koji pruža eskort usluge damama, a naplaćuje od minimalno 300 pa sve do 5.000 eura, zavisno od prohtjeva klijentkinja, a oglašava se preko internet stranice.

“To može biti i samo pratnja na zabavi, ali i cijeli vikend s doživljajem kojeg nazivam 50 nijansi sive”, kaže Džejms koji se viđa sa ženama svih godina.

Objašnjava kako za razliku od brojnih muškaraca koji koriste usluge eskort dama isključivo radi seksa, sa ženama to nije slučaj.

“Nije da one ne žele seks, to svakako ne, ali žele cijelu priču, pravi doživljaj, a ne samu tehniku”, objašnjava on.

Zbog toga sa svojim klijentkinjama puno razgovara, jer sa ženama nema strasti bez seksi priče i igrica, njima je to okidač strasti. Ženu treba prvo zavesti verbalno, to je činjenica.

“Veliki broj žena koje me traže bez problema sa svojim izgledom mogu otići u bar i zavesti muškarca. Nije im problem doći do seksa, ali one žele vrhunsko iskustvo i to su spremne da plate. Sa mnom ne moraju da glume orgazam, mene plaćaju i insistiraće na njemu, a ja im ga sa zadovoljstvom pružam jer svakim danom sve više učim kako biti dobar ljubavnik”, objašnjava Džejms.

Imao je i parove koji su ga tražili za seks u troje, obično bračni partneri koji su to željeli da probaju sa muškarcem i ženom bez puno komplikacija, a u nekoliko je slučajeva bio “prvi” djevicama.

Najmlađa klijentkinja s kojom je bio je imala 20 godina i željela je da joj prvi bude neko ko će biti nježan i ostaviti dobre uspomene, budući da je puno njenih prijateljica imalo traume zbog boli i neuživanja u tom činu. Veliki broj žena s kojima se nalazi su u braku, a dodaje kako mu se najviše žale da su njihovi partneri nedovoljno spontani, prebrzo gotovi u seksu i premalo pažnje posvećuju oralnom seksu.

“Jedna od najčešćih fantazija žena je da se njima dominira, tek manji dio njih voli suprotno. Zbog toga radim lagano vezivanje i ponašam se s njima kao Kristijan Grej, ali bez udaraca”.

Kao najbolju predigru navodi šaputanje toga šta će im raditi kasnije, uz čašu vina u punom restoranu. Dodiri ispod stola po koljenima, poljupci u vrat i strastveni “napad” u liftu koji se svaki trenutak može otvoriti nešto je što će većinu uzbuditi.

“Najbolja prijetnja koju im u seksu govorim je da ih neću pustiti iz njega dok tri puta ne svrše, a da imam vremena na pretek. Važno je da one budu potpuno opuštene i u svom svijetu fantazija, to je najbolji seks za svaku ženu”, kaže Džejms.

Savjetuje muškarcima da se prilagode svojim damama ako ih žele bolje zadovoljiti, jer će im se to višestruko vratiti. Tako i dame s kojima on spava vrlo rado brinu i za njegovo zadovoljstvo, a ključ je u tome da početni fokus u seksu bude žensko zadovoljstvo. Kad je ono postignuto, teško da će muškarac ostati nezadovoljen.