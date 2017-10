Posljedice raskida po zdravlje: Od nesanice do smetnji u varenju

Ljubavna bol nije samo emocionalna reakcija. Naime, nakon raskida, djelovi mozga – inače zaduženi za procesuiranje fizičkog bola – postaju znatno aktivniji…

Ovo su posljedice raskida po fizičko zdravlje:

Slabo srce i problemi s krvnim pritiskom

Prekid veze ili razvod kao posljedicu sa sobom nosi hroničan stres koji nastaje kada se javlja osjećaj gubitka kontrole. Ta posljedica je učestali osjećaj straha i panike. Za razliku od akutnog stresa kada je tijelo izloženo povremenim navalama adrenalina, kod hroničnog se kontinuirano proizvodi kortizol (hormon stresa). On utiče na svaku ćeliju u tijelu, posebno krvni pritisak i broj otkucaja srca.

Nesanica

Visok nivo kortizola najčešće uzrokuje i poteškoće pri spavanju. Takođe se javlja i fizički stres, jer nakon raskida krevet više ne dijelimo s voljenom osobom, na šta tijelo reaguje nemirom koji ne dopušta odmor. Tada dolazi do najintezivnijeg stepena začaranog kruga, u kome stres prouzrokuje nesanicu, a nedostatak sna povećava stres.

Smetnje u varenju

Probavni sistem i organi su najskloniji promjenama funkcija nakon i najmanje količine stresa. Poznato je da nervoza utiče na probavu, i dugoročna napetost ne uzrokuje samo povremene grčeve nego probleme poput gorušice, zatvora, ili dijareje. Ukoliko smo dugo uznemireni nervni sistem nije u balansu, pa dolazi do zatvora, a zatim i do upale u crijevima, što može dovesti do raznolikih simptoma.

Gojenje

Dugoročni stres povezan je i sa nagomilavanjem i zadržavanjem viška masnoće u području stomaka. Brojna istraživanja su pokazala da je visok nivo kortizola povezan s dodatnim trbušnim masnim naslagama, pa čak i kod inače vitkih žena. Stres podstiče konzumaciju nezdrave hrane bogate praznim kalorijama. Sklonost grickanju zalogaja prepunih masnoća, šećera i soli uzrokuje gojenje i povećava nivo kortizola.

Pad imuniteta

Negativne misli i emocije uzrokovane raskidom ostavljaju veliki trag na imunitet. Tijelo se okreće protiv sebe. Učestali osjećaj slabosti, prehlade, i alergije, javljaju se kao odgovor na oslabljeni imuni sistem. Osim toga, može doći i do autoimunih bolesti. Posljedica su im najčešće dugoročni osećaj depresije, usamljenosti i socijalne izolacije.