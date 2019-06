Prevara bez seksa, novi trend koji su prihvatili mnogi

Prvih nekoliko mjeseci nove veze su nevjerovatni – leptirići u stomaku dok čekate njenu sljedeću poruku. Poslije nekog vremena, međutim, to uzbuđenje počinje da blijedi – pa se možete naći u iskušenju da ponovo potražite takav osjećaj na nekom drugom mjestu, čak i ako ne spavate s nekom drugom.

Ukoliko razmjenjujete flertujuće tekstualne poruke sa nekim ko nije vaš partner, konstantno lajkujući ili komentarišući postove te osobe, ili ostavljate emotikone sa značenjem privlačnosti/atraktivnosti na njenim/njegovim Instagram fotografijama, moguće je da ste se upustili u mikrovaranje. Ovaj termin podrazumijeva širok spektar aktivnosti i ponašanja koji nisu dovoljno šokantni da bi se okarakterisali kao varanje, ali su definitivno sumnjivi.

Termin je u proteklih nekoliko nedjelja postao viralan, pri čemu su se mnogi ljudi zabrinuli zapitavši se da li bi njihov partner bio u stanju to da im priredi. Pa ipak, takvo ponašanje uglavnom nije razlog za strah, kažu stručnjaci. Zapravo, flertovanje sa ljudima koji nisu vaši partneri, ponekad, do određene mjere, može biti dobra stvar za vašu vezu.

Evo načina da saznate kada je mikrovaranje samo bezazleno flertovanje, a kada predstavlja ozbiljan problem.

Prema mišljenju psihoterapeuta i specijaliste u domenu veza Lisi Brateman, iz Njujorka, mikrovaranje je donekle nepravedan termin. Kada malo bolje razmislite o tome, većina ljudi koja je u vezama bar u nekom trenutku zatekne se u jednom od oblika mikrovaranja, što je sasvim normalno.

“Fantaziranje o nekom drugom osim o vašem partneru uobičajeno je i za muškarce i za žene. Kao seksualnim bićima, prirodno je da nas privlače i drugi ljudi”, kaže Brateman.

Mit je vjerovati da to što ste u ozbiljnoj vezi znači da nikada ne bi trebalo da vas privlači neko drugi. (Zapravo, prema britanskom istraživanju iz 2015. godine, skoro 46% žena i 42% muškaraca tokom seksa fantazira o nekom drugom, a ne o svom partneru). Štaviše, potpuno je nerazumno očekivati od vašeg partnera da se ne uključi u bar neki oblik mikrovaranja, kako je to istraživač na temu seksa Džastin Lehmiler formulisao za The Cut: ovaj termin otkriva implicitni zahtjev da naši partneri nikad ne obraćaju pažnju na bilo koga osim na nas. Nikad. Takva posesivnost predstavlja nezdrav i nerealistični pristup ljubavi.

Lehmiler takođe navodi da je uspostavljanje bliskih prijateljstava sa ljudima koji nisu vaš partner od ključnog značaja za vaše mentalno zdravlje i dobrobit, a takođe može poslužiti i za jačanje vaše veze. Dakle, apsolutno nema razloga da se osjećate krivim što ste se zbližili sa saradnicom jer se pokazalo da delite istu zajedničku ljubav prema psima i seriji “Okružen mrtvima”, naravno ukoliko se tu završava vaše interesovanje za nju. Bez obzira na to šta vas je film “Kad je Hari sreo Sali” naučio, naravno da je u redu da budete prijatelji sa nekim ko vam je možda privlačan.

Takođe je važno napomenuti da se ono što se računa kao mikrovaranje razlikuje od para do para. Slanje poruke simpatičnoj saradnici sa previše emotikona ili konstantnog lajkovanja postova na Instagramu može uznemiriti partnerku, ali za druge parove takvo ponašanje uopšte ne predstavlja problem.

Dr Džesika O’Rejli, seksolog i urednica radio semisije “Sex With Dr. Jess”, kaže da je generalizovano da se ovakvo ponašanje tretira kao mikrovaranje.

“Svakako, neka od ovih ponašanja mogu biti problematična i mogu izazvati napetost u vezi, ali sama tenzija nije dokaz da je vaše ponašanje neprimjereno. Kompatibilnost i monogamija su subjektivni koncepti”, kaže ona.

“Ono što je važno je kako takvo ponašanje utiče na to kako se vi osjećate. Ukoliko vaša partnerka preterano priča o tome koliko je zgodan njen novi saradnik i kako nevjerovatno smiješne šale pravi na poslu, normalno je da se osjećate pomalo nesigurnim”. Međutim, dodaje doktorka, “morate se konstruktivno baviti vašom nesigurnošću”.

Potražite izvor svoje nesigurnosti i pozabavite se njome, bilo sami ili zajedno sa vašim partnerom.

“Ukoliko brižljivo pratite poruke vašeg partnera ili aktivnost na društvenim medijima, za početak bi trebalo da se zapitate zašto to zapravo radite. Praćenje partnerovih online interakcija može biti klizav teren koji se graniči sa ponašanjem pretjerane kontrole, što može biti nezdravo za oboje. Dakle, umjesto da opsesivno pratite novosti vašeg partnera na vremenskoj liniji, prije svega se zapitajte zašto vam je to baš toliko važno”, kaže O’Rejli.

Isto važi i ako ste onaj koji neprekidno kuca ime bivšeg na Instagramu, ili šaljete slatke mimove kolegi/koleginici. “Zašto to radite? (Da li je to) zato što priželjkujete intimnu vezu? Ili samo želite da budete u kontaktu, jer predstavlja važnu osobu u vašem životu”, pita O’Rejli.

Iskreno iznesite svoje motive i osjećanja vašem partneru. Kada malo bolje razmislimo, postoji ogromna razlika između razmišljanja o drugoj osobi na erotičan način i stvarnog djelovanja na bazi tih osećanja. Ako imate zaista vrele fantazije o, na primjer, seksu sa djevojkom svog prijatelja na kuhinjskom stolu, Brateman ima prijedlog – recite svojoj partnerki o tome.

“Naravno, vjerovatno nećete imenovati osobe (jer bi to moglo pokrenuti lavinu), ali dijeljenje same fantazije može dovesti do toga da je zaista ostvarite sa vašim partnerom. Razmjenjivanje erotskih fantazija može približiti parove i premostiti prazninu neizgovorenih želja. Zajednički kreirana fantazija može stvoriti uzajamno uživanje u intimnosti. Fantazija može povećati seksualnost i produbiti seksualnu vezu. Možda ćete otkriti da je malo takozvanog mikrovaranja ne samo zdravo i normalno, već i veoma uzbudljivo”, kaže Brateman.

Prije svega, ključni su otvoreni i iskreni razgovori sa vašim partnerom, kaže stručnjak za veze i psihoterapeut Elison Abram iz Njujorka. Emocionalna intimnost se kultiviše i održava kroz otvorenost i komunikaciju. Što su otvoreniji partneri jedno prema drugom, veći je i nivo povjerenja. Važno je odmah u startu postaviti granice. Ukoliko vaš partner radi nešto što po vama nije u redu, budite otvoreni i iskreni o tome, i obrnuto. Veza bi trebalo da bude konstantan dijalog između dvoje ljudi – a to bi trebalo i dodatno da vas zbliži.