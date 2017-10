Raskid veze: Deset načina da sve prođe “kulturno”

Jasno vam je da više ne možete da budete u vezi, nema načina da budete ponovo srećni sa tom osobom (koliko god da ste se nekad voljeli), i kraj je tu?

Evo nekoliko savjeta u vezi sa tim šta bi trebalo (i ne bi trebalo) da uradite u takvoj situaciji.

1. Stisnite petlju i recite šta imate. To je najpristojniji i najzreliji način da se rastanete, iako vam može djelovati primamljivo da iskoristite sve prednosti savremenih tehnologija ne biste li izbjegli taj razgovor u četiri oka. Morate biti pristojni, toliko bar da osobi koja vam je značila sve na svijetu neko vrijeme u lice kažete da to više nije tako.

2. Nemojte biti podli i ponašati se grozno tako da osoba s kojom ste u vezi ostavi vas, samo da ne biste vi bili onaj koji raskida. To je, bez dileme, najpodliji način da izađete iz odnosa kojim niste zadovoljni, i pristojni ljudi to ne rade tako. Za one koji nikad nisu bili u takvoj situaciji, to bi bilo ono kad se partner ponaša kao toliki kreten na toliko načina, zao je i neprijatan i samo pojačava pritisak ponašajući se sve gore iz dana u dan, da vi na kraju nemate izbora osim da ga ostavite. Brutalno i pokvareno, a opet iznenađujuće često. Puno ima beskičmenjaka među ljudima…

3. Nemojte prosto da nestanete. Znamo, znamo, zvuči nenormalno, ali ljudi i to rade, prosto se izgube i zatru sve tragove svog postojanja koji bi makar i izdaleka mogli da nagovijeste da su nekad bili u vezi sa određenom osobom.

4. Nemojte da pošaljete poruku. Na prvi pogled, ovo vam može djelovati kao dobra ideja, ali nije. OK, brzo je, jednostavno (za vas), i može vam se učiniti da ste sve ‘upakovali’ na prihvatljiv način. Ali, grozno je. Samo je za nijansu manje grozno od prethodno opisanog ponašanja.

5. Budite iskreni. I NIKAD nemojte da kažete ‘nije do tebe, do mene je’. Jer… ako bi se on radije vratio da živi sa roditeljima, nego proveo još jedan dan živjeći sa vama, nije do njega, definitivno je do vas.

Ali…

6. NIKAD nemojte uvlačiti druge ljude. Sama činjenica da se viđate sa koleginicom posljednjih sedam mjeseci i da planirate da počnete da živite sa njom četiri dana nakon što raskinete sa sadašnjom djevojkom (ili ostavite ženu i dijete, kad smo već kod toga), nije nešto što bi vaša (još uvijek) djevojka (ili žena) trebalo da zna. Kad već nije znala mjesecima, ne mora da zna ni u trenutku dok je ostavljate, zar ne?

7. Nemojte predlagati da ‘ostanete prijatelji’. Situacije u kojima dvoje ljudi mogu da ostanu prijatelji nakon raskida su toliko rijetke da možemo praktično da vam garantujemo da vi niste neki od tih ljudi. Ako kažete ‘možemo da budemo prijatelji’, ostavljena strana će se očajnički uhvatiti za to, nadajući se da ćete se ipak predomisliti. S druge strane, ako to kažete željeći samo da tu osobu sačuvate ‘u rezervi’, to je najblaže rečeno ružno i podlo. Kako god okrenete, te ‘možemo da ostanemo prijatelji’ varijante daleko su od čistog, pristojnog raskida.

8. Budite jasni i odlučni. Ili raskidate ili ste i dalje zajedno. Treća opcija ne postoji.

9. Dozvolite osobi koju ostavljate da bude ljuta. Čak i ako to znači da će vikati i reći vam i poneku ružnu riječ u kafiću u kraju. Ako očekujete da bi tako nešto moglo da se desi, prosto izaberite drugo mjesto za ovaj razgovor.

10. Nemojte inicirati ‘oproštajni seks’. Čak ni ako je seks bio ono najbolje u vašoj vezi. Jer, taj dramatični, primamljivi, na dohvat ruke ‘posljednji seks’ istovremeno je i potez koji bi vas zauvijek smjestio negdje u sam vrh liste odvratnih, bezosjećajnih ljigavaca. Čak i ako vas osoba koju ste upravo ostavili moli da ostanete, ‘samo još ovu noć’. Ostanite jaki i stegnite zube, odloite iskušenju. Nemojte biti svinja.