Realnost nije kao u pornićima: Ovo nikako ne radite tokom seksa

Seks u porno-fimovima je daleko agresivniji nego u stvarnom životu i nema previše veze sa realnošću. Nažalost, mnogi žive u uvjerenju da je upravo to ono što njihovi partneri i partnerke žele, prenosi B92.

Pročitajte koje se opasnosti kriju iza određenih situacija koje se potenciraju u porno-filmovima.

Grubi seks

Nema ničeg lošeg u grubom seksu, ali samo ako su obje strane pristale na to i uživaju u takvoj vrsti odosa. Agresivni oralni seks, gušenje, šamaranje i gruba penetracija mogu učiniti da druga osoba strahuje za svoj život. To se posebno odnosi za gušenje. Zato je najbolje imati „sigurnu riječ“ kada partner mora prekinuti sa takvim aktivnostima.

Analni seks

Analni seks je dosta zastupljeniji nego kod ranijih generacija, a statistike pokazuju da ga je većina ljudi isprobala barem jednom. Ova vrsta seksa osim bola donosi i zdravstvene probleme, posebno kod žena, a da ne pominjemo daleko veći rizik od prenošenja polnih bolesti.

Skidanje kondoma

Ako želite da spriječite neželjenu trudnoću ili polno prenosive bolesti, ne dozvolite da vaš partner skine kondom u toku seksu. U trenutku strasti to vam se može učiniti kao dobra ideja, ali i sami znati da nije. Obje strane moraju biti saglasne oko toga kako nastaviti jer će to biti jedna od onih odluka kojih ćete se u slučaju problema kasnije nerado sjećati.

Vezivanje

Mnogi ljudi se „pale“ na vezivanje za krevet, a ako je to stvar dogovora – niko nema ništa protiv! Međutim, muškarci vole da pokazuju svoju dominantnu stranu jer to gledaju u pornićima ili ih je neko uvjerio da žene to bez obzira na pristanak vole. Ako snažniji partner to uradi, žena se može prestraviti. Stoga, ovakve igrice dozvoljene su samo uz obostrani dogovor.

Ejakulacija po licu

Ejakulat često može završiti u oku, a to zna biti veoma neprijatno jer osjećaj peckanja može potrajati i do 24 sata. Nažalost, u porno-filmovima uglavnom je ovakva završnica zagarantovana, te se predstavlja kao da je to nešto normalno.