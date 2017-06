Rijetko ko o ovome priča: Neprijatnost u seksu koja muči skoro sve parove

Prema mnogim istraživanjima, seks tokom menstruacije, a i bez istraživanja možemo da potvrdimo da djevojke baš i ne vole.

Iako je upravo u tim danima navala hormona ogromna i želja za sekom veća, nered koji može da se stvori tokom odnosa ubija svaku misao o tome.

Tačnije, ubija djevojkama, dok je momcima apsolutno svejedno da li ima menstruacije ili (naravno postoje i čudni izuzeci)

U nastavku smo vam pripremili nekoliko činjenica o seksu u “onim danima” pa pažljivo pročitajte.

Doktori ga odobravaju

S medicinske strane nema prepreka za seks tokom menstruacije.

“Partneri mogu slobodno da nastave sa seksualnim odnosom tih dana u mjesecu, dokle god je ženi prijatno u toj situaciji. To je potpuno normalno i sigurno za oba partnera”, rekla je za Health doktorka Tara Ford iz Medicinskog centra za žensku seksualnost u Njujorku.

Razlika estrogena i testosterona je niža u prvom danu menstruacije, ali onda se počinje da se povećava. S rastom hormona dešava se i veliki rast seksualne želje pa se mnoge žene lako uzbude tokom menstruacije. Naravno, one žene koje imaju teške menstruacije popraćene bolnim grčevima ne mogu da se fokusiraju na seksualno zadovoljstvo, ali mnogi stručnjaci kažu da je upravo orgazam ‘tableta protiv bolova’ koja im može pomoći u ublažavanju menstrualnih grčeva.

Nemojte da zaboravite na zaštitu.

Neki muškarci se raduju seksu tokom menstruacije jer misle da su šanse za trudnoču minimalne, međutim ovo je jedna od najvećih zabluda.

Kod žena čija menstruacija traje više od 6 dana može se dogoditi poklapanje s ovulacijom, a uz to spermatozoidi mogu da prežive od 3 do 5 dana pa može doći i do začeća.