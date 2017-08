Sedam “čudnih” stvari koje muškarci vole kod žena, a nemaju veze sa seksom

Možda će vas ova lista iznenaditi i promijeniti vaš pogled na muškarce.

1. Naočare

Žene koje nose naočare uglavnom izgledaju muškarcima atraktivno. Sada kada je to potvrđeno, možete slobodno da se riješite kontaktnih sočiva… A one koje nose naočare su stvarno srećnice, zar ne?

2. Akcenat

Ne morate da budete iz neke druge zemlje da biste se svidjele muškarcu. Možda jednostavno imate određeni akcenat koji zavisi od grada iz kojeg ste ili regije. Ne treba da ste stidite svog akcenta, već treba da budete ponosne jer se upravo to sviđa muškarcima i na neki čudan način ih privlači. Vaš akcenat zvuči egzotično, pa čak ako vam je maternji jezik isti – a ako nije, još bolje!

3. Peškir na glavi

Jedna od najčudnijih stvari koje se sviđaju muškarcima je kada njihova djevojka opere kosu, a zatim je uvije u peškir. Jeste da vole kada nam je kosa puštena i mirišljava, ali im se taj peškir jednostavno sviđa.

4. Kada vas gleda dok se šminkate

Da li ste ikada našle u ovakvoj situaciji, da vas je dečko ili muž gledao dok se šminkate? Vrlo je moguće da je bio oduševljen koliko ste vješti u stavljanju šminke. I oni znaju da postoje različite tehnike za stavljanje određene šminke na lice. Tako da, slobodno se šminkajte pred njim i dopustite mu da vam se divi.

5.Kada žena vježba

Mnogi muškarci vole da gledaju žene dok vježbaju. Taj iscrpljeni izgled i znojavi osjećaj na koži jednostavno djeluje na njih kao magnet! Sviđalo vam se to ili ne, muškarci i dalje to smatraju vrlo seksi izgledom, pa makar bili mokri do gole kože. Neka vas gleda dok vježbate, ili još bolje – vježbajte zajedno.

6. Vojnički dezen

Počnite da nosite ovaj dezen jer na muškarce djeluje vrlo pozitivno. Većina njih smatra da je žena u “vojničkoj odjeći” seksi i podsjeća ih na divlju prirodu, lov i egzotična ostrva. Iskombinujte neku haljinu sa ovim dezenom, visokim štiklama i mrežastim čarapama. Neće moći da vam odoli!

7. Kada nose njihove majice

Neuredan izgled je takođe privlačan muškarcima, pogotovo ako nosite njegovu majicu. Probajte ovaj trik i vidite kako će reagovati. Nakon svega, modna industrija nije samo jedanput vidjela ženu u muškoj košulji koja šeta modnom pistom. Priznajte, izgleda šik i moderno.