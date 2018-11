Sitne prevare koje su u vezi OK

Stručnjaci za veze i terapeuti imaju različite stavove po pitanju toga šta smatraju mikro prevarama i kakvo ponašanje je zdravo u vezama. Važno je poštovati partnerove granice, ali u mnogim parovima je neke od sljedećih stvari moguće uraditi bez rizika od emocionalnog ili fizičkog varanja.

1. Dopisivanje sa nekim

U stabilnoj vezi, povremeno dopisivanje sa nekim ne bi trebalo da predstavlja prijetnju.

“Sve dok ne krijete tu komunikaciju od partnera, ovaj tip interakcije nije opasan”, kaže bračni i porodični terapeut Irene Šrajner.

2. Razmišljanje o nekom

Sve dok to nije navika, povremeno slanje poruka u kojima nekome dajete do znanja da mslite na njega je OK, čak i ako ste u vezi.

“Slanje novinskog teskta, mima, gifa ili bilo čega u čemu bi druga osoba uživala je u redu, sve dok je sadržaj koji se šalje prikladan”, kaže Šrajnerova.

“Normalno je da nešto dijelite sa prijateljima kada vas to podsjeti na njih”.

3. Gledanje Instagrama bivše/g

Povremeno gledanje Instagram profila bivše ili bivšeg ne mora da naškodi vezi.

“To što ponekad gledate Instagram svoje bivše ljubavi može vašeg partnera da navede da se zapita da li ste mu/joj vjerni”, kaže psihoterapeut Mišel Ingroso.

Sve dok to ne krijete od sadašnjeg partnera, Ingroso kaže da ne bi trebalo da to stvori problem.

“Prirodno je da vas zanima šta je sa nekim sa kim ste dijelili život, a zadovoljenje te radoznalosti pomaže da se smanji interes dugoročno”.

Naravno, ako neko često prati šta radi bivši partner, to može da bude problem, uprkos tome što je periodična radoznalost OK.

4. Dijeljenje hobija sa drugima

Veza ne mora da podrazumijeva da partneri imaju sve zajedničke interese. Ponekad, partneri moraju izvan veze da imaju nekoga sa kime dijele hobije.

“Ako vaš partner i vi nemate iste hobije, važno je da nađete nekoga sa kime ćete ih podijeliti”, kaže psihoterapeut dr Ketrin Smerling.

“U zdravoj vezi, partner bi to trebalo da razumije i da vas podrži”, dodaje ona.

Kada imate povjerenje u svog partnera, ne bi trebalo da vam smeta to što ima društvo za trčanje ili nekoga sa kim uživa u slikanju.

5. Prijateljstvo sa nekim koga ste upoznali preko aplikacije

U digitalnoj eri, prijatelje je moguće steći na potpuno neočekivane načine. Ako vaš partner ima nekoga sa kim se druži, a upoznao ga je preko aplikacije za upoznavanje, to ne znači da među njima ima nečeg više.

“Možda vam je čudno to što ljudi održavaju kontakt sa nekim koga su upoznali onlajn, da su čak i prijatelji, ali to što su se upoznali preko ovih aplikacija ne znači da žele nešto više sa njima”, kaže Dejvid Benet.

Da bi veza ostala zdrava i stabilna, važno je da razgovarate sa partnerom kako se osjećate zbog tog prijateljstva.

6. Poznanik za kojeg partner ne zna

Nije neophodno da partner zna za svaku osobu u vašem životu – naravno, jedno su prijatelji i porodici, a sasvim drugo poznanici. Skrivanje tajni od partnera nije dobro, ni zdravo, a i iscrpljujuće, ali nema ništa strašno u tome ako imate nekog poznanika ili poznanicu za kojeg partner ne zna ili ga ne poznaje lično.

“To što ste u vezi ne znači da morate da delite baš sve detalje iz svakodnevice sa partnerom”, kaže Benet.

“Sasvim je u redu da u životu imate osobu za koju partner ne zna ili ne zna svaki detalj. Naravno, ako vas partner nešto pita o toj osobi, trebalo bi da kažete istinu”.

7. Ručak sa bivšim

Druženje sa bivšima lako može da pređe granice, u zavisnosti od toga kakvo mišljenje vaš partner ima o tome. Ali ako se jednom-dvaput vidite sa bivšim ili bivšom, to bi trebalo da bude OK.

“To što, na primjer, odete na ručak sa bivšom ljubavi, može da vam podigne samopouzdanje, pomogne da raščistite stvari i emocije ostavite iza sebe”, kaže Ingroso.

Ako vaš partner želi da se vidi sa bivšim ili bivšom iz bilo kog razloga, razgovarajte o tome. Ne mora da znači da želi pomirenje ili bilo šta slično, ali je uvijek najbolje otvoreno razgovarati.

Od osobe do osobe zavisi šta se smatra prevarom. Ovo su samo neke smjernice koje su stručnjaci dali, kako bi vas usmjerili kakvo ponašanje je OK ili nije OK.