Šta je seksualna inteligencija i da li je posjedujete

Ne rađamo se sa seksualnom inteligencijom, ona se razvija u djetinjstvu i u zavisnosti od toga kako smo vaspitavani i kako su roditelji, ili bliski ljudi, zadovoljavali naše dječje potrebe za kontaktom, intimnošću, nježnošću, ljubavlju…

Seksualna inteligencija ili SQ, pojam je koji su prije desetak godina javnosti predstavili Širi Konrad i Majkl Milburn, američki psiholozi sa univerziteta u Bostonu.

Uz poznate “vrste” inteligencije – duhovnu i emocionalnu, definisana je i seksualna i predstavlja kombinaciju vještina koje ljudima omogućavaju da u seksu pronađu istinsko zadovoljstvo. Koeficijent ove inteligenncije, koji se prilično pouzdano može odrediti, pokazuje koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom i navikama.

Što je koeficijent viši, to je osoba sposobnija da uživa u tjelesnim zadovoljstvima i ima manje problema u postizanju orgazma. Iako vam se možda čini da je o seksu sve rečeno i da tabui odavno ne postoje, istraživanja pokazuju da i u razvijenim zemljama ljudi veoma malo poznaju svoju seksualnost, o njoj ne razgovaraju i ne istražuju je, što za posljedicu ima nezadovoljavajući seksualni život i različite disfunkcije u mnogim drugim životnim segmentima.

Loš seksualni život, tvrde renomirani psiholozi, dovodi do “hroničnih” poremećaja, kao što su nedostatak želje, impotencija, nemogućnost postizanja orgazma… što se na duže staze prenosi na psihu i svakodnevno funkcionisanje. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da seksualne probleme nemaju samo sredovječni ljudi ili oni u dugim vezama.

Naprotiv, sve više je mladih koji nisu zadovoljni dešavanjima u spavaćoj sobi. A koliko je seks dobar za psihu i tijelo nije potrebno posebno naglašavati. Osim što pomaže da se izbalansiraju nivoi hormona i prevencija je mnogim opasnim bolestima, seks ima i izuzetan efekat na psihičko stanje i način na koji doživljavamo sebe i svijet oko nas.

Razlike između seksualno inteligentnih ljudi i onih koji to nisu ogleda se u sposobnosti da kombinuju teorijsko i praktično znanje, odnosno sposobnosti da urade ono što žele i praktično primijene ono što su naučili. Iako se o seksu vrlo otvoreno priča u velikom dijelu svijeta, iako nam je dostupno mnoštvo informacija o seksualnosti, malo nas je zadovoljno praksom.

Istraživanja pokazuju da ljudi sa visokim koeficijentom seksualne inteligencije znaju šta žele, šta im prija, umiju da se zaštite, poznaju svoje navike, fantazije i “unutrašnju mapu želja”, kako neki naučnici definišu seksualnost. Takvi ljudi prepoznaju svoje nagone, umiju da se suoče sa strahovima i da brane svoja seksualna prava.

Psiholozi tvrde da se stav o seksu formira još u djetinjstvu, odnosno da ga u velikoj mjeri određuje vaspitanje, stav roditelja, način na koji smo o njemu učeni i informisani. Kasnije, kroz sopstvena iskustva, lagano smo otkrivali sebe i shvatali šta nam prija i šta želimo. Zbog toga i ne čude podaci da je svojim seksualnim životom najzadovoljnija populacija poslije 40. godine i da je među njima najviše seksualno inteligentnih ljudi. Stručnjaci to tumače iskustvom i konačnim susretom sa sopstvenim željama. U toj dobi, ako je vjerovati istraživanjima, više se ne stidimo svog tijela, ne brinemo o nepotrebnim detaljima već se usredsređujemo na zadovoljstvo, a strastima dozvoljavamo da se ispoljavaju bez zadrške.

Seksualno inteligentne ljude, tvrde stručnjaci, prepoznaćete prvenstveno po tome što znaju kako da sa partnerom razgovaraju o svojim potrebama, a posjeduju i neku vrstu seksualne empatije koja im omogućava da osjete emociju koju prenose seksualnom partneru. Seksualna inteligencija, tvrde naučnici, pomaže da seksualnost povežemo sa mozgom, srcem i dušom i da je na taj način učinimo pametnom, toplom, smislenom, emocionalnom, duhovnom, privlačnom, trajnom… Seksualna inteligencija, u stvari, u sebi objedinjuje sve druge “vrste” inteligencije, donosi nam osjećaj zadovoljstva i rasterećenosti. Ona je i ključ uspjeha ili propasti jedne veze, ljubavi, braka… a podrazumijeva i da, osim sopstvenih želja, umijete da “pročitate” i namjere i želje partnera na osnovu izgleda, gestova, govora tijela, mirisa, pokreta…Sa seksualnom inteligencijom se ne rađamo. Nju gradimo, vježbamo, usavršavamo. Još od prvih nespretnih seksualnih iskustava trebalo bi da razmišljamo o tome šta želimo, o čemu maštamo i kako nam je najprijatnije da vodimo ljubav. Najveći neprijatelj razvoja SQ jesu tabui i potiskivanja. Psiholozi tvrde da ljudi imaju loša seksualna iskustva uglavnom zbog straha da o njima govore. Nesigurnost i strah da ćemo nekome izgledati čudno, neupućeno ili čak previše upućeno, blokira potencijale i strast koju u sebi možda nosimo. Vrlo često se događa da mlade djevojke imaju loš seksualni život upravo zbog toga što im je neprijatno da kažu šta im prija i šta žele.

Psiholozi tvrde da veliku grešku uglavnom pravi “primarna porodica”, odnosno otac i majka, koji sa djecom ne razgovaraju o seksualnosti, misleći da će nešto o čemu se ne razgovara samo od sebe nestati. Mladi ljudi koji sa roditeljima otvoreno pričaju o seksu nauče da kroz kontakte, razgovore, dodire, brže procjenjuju partnerova ponašanja i namjere. Mnogo teže dolaze u zablude ili u problematične situacije, jer im obilje informacija omogućava da se zaštite i uživaju.

Dobar seks, prema procjenama naučnika, čini oko tridesetak odsto uspješnosti veze, ali zato je u 90 odsto slučajeva loš odnos u krevetu razlog da veza propadne. Jer, seksualnost nije samo sposobnost da doživimo orgazam, primimo i pružimo zadovoljstvo. Ona je i priča o nama, našim željama, nadanjima, a kada je potisnuta uzrokuje mnoge druge probleme.

Seksualne vještine i tehnike su nešto što može da se nauči, tvrde stručnjaci, a svi imamo početni nagon stečen rođenjem, koji u kombinaciji sa nivoom hormona, znanjima i iskustvom određuje našu seksualnost. Muškarci sa visokim nivoom testosterona imaju i veći libido, dok su žene sa povećanim nivoom estrogena seksualno aktivnije. Ipak, samo od seksualne inteligencije zavisi hoće li biti u stanju da “oslobode” sebe i partnera i dostignu svoj maksimum u krevetu.

Seksualnost nije samo biti uspješan u seksu. Ona je povezana i sa tim kako se ljudi izražavaju, ona govori o muškosti, odnosno o ženstvenosti. Seksualnost se vidi i u načinu na koji se predstavljamo, kako se ponašamo, kako njegujemo svoj intelekt, ali i spoljašnjost. Za seksualno ineligentne muškarce obično se kaže da imaju harizmu i da su izuzetno privlačni. To je prvi utisak o njima, jer vrlo lako zainteresuju osobe suprotnog pola. Imaju prefinjene gestove, mimiku, upečatljiv govor tijela. Istraživanja pokazuju da će nam seksualno inteligentni ljudi uvijek biti privlačniji, jer zrače “energijom”, koju na početku i ne moramo da prepoznamo kao seksualnu. S druge strane, žene sa visokom seksualnom inteligencijom obično su one koje pamtite cio život. One koje se razlikuju od svih drugih koje ste upoznali.