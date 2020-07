Šta o vašem odnosu govori način na koji se grlite?

Zagrljaj jednom rukom. Kada vas momak jednom rukom zagrli oko ramena, realno, to je bolje nego nikakav zagrljaj. Frajeri su ponekad sramežljivi i nesigurni i koliko god vam se to čudno činilo, moguće je da nemaju hrabrosti da vas pošteno zagrle, naročito ako ste se tek upoznali. Ovaj zagrljaj ne znači nužno da mu se ne sviđate, ali isto bi tako vrlo lako mogao značiti upravo to. Na vama je da to otkrijete!

Jednostavno dodirivanje leđa. Na ovakav način on grli i svoje prijatelje pa nikakve naročite osjećaje od njega ne treba očekivati. Misli da ste kul, i da ste mu dobra drugarica. I to je to!

Zagrljaj na brzaka. Onakav kako vi na primjer grlite mamu kad se s njom pozdravljate. Svakako je ugodan i prijateljski nastrojen, ali ne i romantičan. On je brzinski izliv simpatije nekoga ko uživa u vašem društvu. Poručuje vam da mu se sviđate i da treba češće da se družite.

Dugotrajni stisak uz trljanje po leđima. Ili vam je baš dobar prijatelj, ili je zaljubljen u vas, ili oboje. Svakako je uzbuđen što vas vidi i vas ste dvoje poprilično bliski, ali što to zapravo znači? Ovakav zagrljaj poručuje da ste jedna od njegovih omiljenih osoba. I da biste mogli imati seks. Možda. Znate, ako vi to želite…

Zagrljaj s podizanjem. Ahhhh… Ako slučajno još uvijek nije vaš dečko, onda to želi da bude. Ovakav zagrljaj znači da ste mu nedostajali i da je jedva čekao da vas zagrli. Potpuno je legitimno pretpostaviti da mu je stvarno stalo do vas. Zagrljajem vam poručuje da je bez vas život poprilično bezveze.

Mazni zagrljaj. Ovo je jedan od onih kada na primjer zajedno gledate film i dijeli vas svega nekoliko centimetara, a on vas nježno grli nastojeći vam biti još bliže. Koliko god blizu bili, on vam uvijek želi biti još bliže. Ovo je jedan od najslađih zagrljaja i znači da mu se stvarno, stvarno sviđate.

Snažni zagrljaj s njegovom glavom naslonjenom na vašu. Dodiruje li vam se pritom cijelo tijelo, poručuje vam da ste za njega posebni. Vas dvoje ste kao pekmez i maslac, kao med i mlijeko, kao pčela i cvijet… Ovakav zagrljaj poručuje da vas istinski voli i da je potpuno siguran u to.