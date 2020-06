Šta vam njegova bivša može otkriti o vašoj vezi?

Ostali su prijatelji, tvrdi da je potpuno luda ili proklinje dan kada ju je upoznao?

Njegova bivša je vaša dvojnica.

Naravno da znate ime njegove bivše, naravno da vas je zanimalo kakva je, i naravno da ste bacili oko na njn Fejsbuki Instagram profil. I ostali u šoku. Na prvu vam je jasno da ste fizički slične. Očigledno je da vaš dragi ima svoj tip djevojke, a se pitate je li s vama samo zato što ste totalno njegov tip. Činjenica je da je potpuno normalno da isprva padamo na nekoga tko je ‘naš tip’, a na kraju balade, ono zbog čega ostajemo zajedno je ličnost u koju se zaljubljujemo nakon što privlačnost prođe.

Dijagnoza: imate nula razloga za brigu!

Ona je skroz luda!

Ne samo da vam je on to rekao, već ste i sami primijetili da nešto tu opasno ne štima. Ovo već je uzbuna za sve moguće i upozorenje da vrijedi biti na oprezu! Jer, ako u njegovoj prošlosti postoji bivša cura (ili možda više njih) koje su na njega i nakon nekoliko mjeseci/godina bijesne kao furije i nadaju se da će umrijeti bolnom i sporom smrću, a nemaju dijagnozu, vjerovatno postoji dobar razlog za to. Otvorite oči, naćulite uši, ispitajte sve, a ako se ispostavi da se stvarno prema njima ponio kao pravi gad, skinite ružičaste naočare i probudite se. Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. I posljednje što vam u životu treba je da i vas počasti sličnim tretmanom. A to je s ovakvim frajerima samo pitanje vremena.

Dijagnoza: Bježite i ne osvrćite se!

On zapravo nema bivših.

Znamo da zvuči čudno, ali zapravo nije neobično da neko cijele svoje dvadesete nije imao ozbiljn(ij)u vezu. Takođe, to ne znači ništa loše. Zapravo, kad malo bolje razmislimo, to je odlično jer to znači da ga kao fini, mirisni, ganc novi plastelin možete oblikovati po svojoj želji, onako kako vama odgovara. Šalu na stranu, jedina mana ovog frajera je što najvjerovatnije nema puno, ili ikakvog iskustva, iako to ne znači da možda vama neće biti savršen partner baš takav kakav je.

Dijagnoza: uložite vrijeme i trud i podučite ga najboljim trikovima!

Bivša mu je i nakon raskida prijateljica.

Znamo da vas ova činjenica ne oduševljava, ali realno, bolje da je s bivšom ostao u dobrim odnosima nego da bježi od nje kao. Imate li i dalje svoje sumnje u tačnu prirodu njihovog odnosa, obratite pažnju prvenstveno na to kako se ona odnosi prema vama. Ako joj je iskreno drago kada vas vidi, ne ignoriše vas i sasvim pristojno možete razgovarati s njom, sve je u redu. Ako je s druge strane hladna i još vas k tome uopšte ne doživljava, ona defintivno još uvijek nešto osjeća prema njemu. Najcrnji mogući scenario je onaj u kojem su oni super prijatelji, ali ne želi da vas upozna s njom.

Dijagnoza: ako vam njegovo ponašanje ne stvara nervozu, opustite se, uživajte i vjerujte mu!