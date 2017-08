Učimo od njih: Navike parova koji imaju sjajan seksualni život

Održavanje svakodnevnih, ali i novih i zdravijih navika može samo uticati da imate bolji život. Jedete više povrća kako biste poboljšali svoje zdravlje? To je sasvim u redu. Međutim, šta ako postoji nekoliko dobrih navika koje rezultiraju boljim seksualnim životom? Da li biste ih isprobali sa svojim partnerom?

Parovi koji imaju sjajan seksualni život imaju i neke svoje male rituale koji su im veoma korisni kako bi njihov seks bio sve bolji i bolji. Riječ je o navikama – počev od vježbi pa do donjeg veša. Sve one služe da održite vezu i da vam ona bude stabilnija.

Ukoliko želite da poboljšate seksualni život, ili ga podignete na viši nivo, razmotrite sljedeće rutine:

Komunikacija

Jedna od najvažnijih stvari, zahvaljujući kojoj održavamo odnose, jeste komunikacija. Ako noću ostavite telefon u drugoj sobi i uživate samo u društvu svog partnera, onda je ova lista stvorena baš za vas.

Iskrenost

Veoma je bitno komunicirati o potrebama u seksu. S obzirom na to da nemate tu moć da čitate misli vašeg partnera, moraćete da se otvorite i kažete vaše potrebe partneru kao i da saslušate šta on vama ima da kaže. Kao što je dr Laura Vernab pisala: “Ako ne kažete vašem mužu ili ženi šta želite i šta vam je potrebno, oni to neće moći da vam daju”. Radite na vašoj komunikaciji na obostrano zadovoljstvo.

Isključite TV i mobilne uređaje

Tehnika ometa vaš seksualni život. Mnoge žene kažu da nemaju vremena za seks, ali priznaju da svako veče sat pred spavanje provjeravaju Fejsbuk. Čak i upaljeni televizor u spavaćoj sobi može smanjiti trajanje seksa.

Promijenite svakodnevicu

Čekanje da oboje budete spremni za spavanje možda nije idealno. Zabavnije bi bilo da krenete da eksperimentišete sa jutarnjim ili popodnevnim aktivnostima. Šta vi mislite?

Neka seks bude na vašoj “listi obaveza”

Napravite vremena! Klinički psiholog, Ursula Ofman, objasnila je da parovi koji odvoje i planiraju vrijeme za seks, bolje održavaju seksualni život. Ova stvar može učiniti da vam vaš planer bude interesantniji za čitanje kada na listu svojih obaveza dodate i uživanje sa partnerom.

Dodirivanje u krevetu

Studija, koju je sproveo psiholog Ričard Visemen na festivalu nauke u Edinburgu, otkrio je da su parovi koji spavaju u blizini imali jaču vezu. Profesor je napomenuo da 94 odsto parova koji su noć proveli u kontaktu jedan sa drugim bili su mnogo zadovoljniji svojim odnosom. Dodirujte se čak i dok spavate.

Vježbajte

Aktivnosti koje povećavaju vašu brzinu srca mogu dovesti do pozitivnog uticaja na vaše želje. Endofrin tokom vježbanja daje vam adrenalin i neku “žurbu” koja povećava uzbuđenje. Ovo je možda odlična prilika da pronađete novi sport koji oboje volite, jer će se on odraziti odlično da vašu kondiciju, ali i na igrice u krevetu!

Budite otvoreni za promjene

Ako ste vi i vaš partner spremni da eksperimentišete i isprobavate nove stvari kako biste zadovoljili jedan drugog, onda ste vjerovatno na putu ka poboljšanju vašeg seksualnog života!