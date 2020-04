Univerzalni: Pet vrsta muškaraca na koje pada svaka žena

Neki su muškarci prirodni magneti za suprotni pol. Ima čak takvih tipova, i nijednom nećete moći odoljeti…

Super dragi romantičar. Pojavi se s buketom cvijeća, ljubavnim porukama, pismima, čestitkama, a u intimnim će vam trenucima recitovati omiljene stihove. Ovo je top zahvaljujući kojem ćete imati čas sastanaka na “starinski način” i uz kojeg nikada nećete sjedjeti kraj telefona i pitati se hoće li vas nazvati.

Naučiće vas: Ovaj će vam strastveni frajer otkriti da i oni imaju stranu za koju niste niti znali da postoji, a istovremeno će podizati vašu ljestvicu očekivanja kako želite da vas frajeri ubuduće tretiraju. Kada jednom shvatite da postoje frajeri koji shvataju važnost spontanog poljupca dok žurite prema autu, bez kišobrana, teško ćete pristati biti s nekim ko će vam pružati manje od toga.

Ali: Većinu vremena, ovi su frajeri zaljubljeni u samu ideju ljubavi. Što znači da njihov entuzijazam splašnjava kako veza napreduje i stvari postaju manje zanimljive. To ne znači da ovakvog momka teba odmah da ignorišete. Samo nemojte dopustiti da vas povuče preduboko. Ostanite glave visoko na površini vode!



Velika faca. On ima istančan modni ukus, govori elokventno, staloženo i šarmantno i ostavlja utisak šarmera, galantnog, inteligentnog i neodoljivo privlačnog. Jedan pogled u njega i njegovo po mjeri krojeno odijelo i gotovi ste, zbog čega i nosi odijela krojena po mjeri.

Naučiće vas: S njim ćete iskusiti putovanja, vrhunska vina i još finije večere. Počećete da cijenite bonton i usvajati pravila ponašanja u otmenom društvu. Večere će biti samo u najboljim restoranima, a razgovori će biti intelektualni, duboki i mudri. Iz ove ćete veze izaći graciozniji i sofisticiraniji.

ALI: On je itekako svjestan kako djeluje na vas, ali i svaku drugu ženu u svojoj blizini. Šanse da takav momak isklizne iz svog otmenog odijela i uskoči u opuštenu, ali ozbiljnu vezu su malene, ali zato s njim uživajte u svakom minutu dok taj odnos traje.



Seksi stariji frajer. On ima dovoljno godina da se osjeća ugodno u svome tijelu i s time ko je, a bio je s dovoljno žena da bi znao da je potrebno malo više od večere i par martinija da vas oraspoloži. Najbolje od svega, on nikada neće zakasniti zato što je, eto, izgubio pojam o vremenu igrajući Xbox.

Naučiće vas: On ima iskustvo cijelog jednog života za podijeliti ga s vama, i pritom ne mislimo samo na iskustva iz spavaće sobe. Pokazaće vam kako da na život gledate iz jedne druge perspektive i bez obzira koliko vaša veza traja i/ili kako završila, iz nje ćete izaći mudriji i razboritiji i više nikad nećete pristati na šeprtljavih 5 minuta predigre.

ALI: Bez obzira na sve što su Demi Mur i Ešton Kučer svojevremeno govorili, godine jesu više od brojke. Ako se vi tek počinjete osjećati dobro u svome tijelu, a njegova se koža smežurala već nekoliko puta, teško da ćete na duge staze biti kompatibilni. Možda vam je trenutno privlačan, ali zamislite se za 10 ili 15 godina. Priuštite sebi poneku vožnju, a zatim se prebacite na nekoga s kim ćete se lakše povezati na svakom nivou.



Pravi muškarac. On nosi vaše torbe i kese, brani vašu čast i radije bi progutao staklo nego otišao na depilaciju ili sređivanje obrva.

Naučiće vas: Ovaj će tip frajera osloboditi ženu u vama kao niko prije. Zašto? Ima nešto u toj neprikosnovenoj muškosti što izluđuje nas žene i budi ono nešto u nama. On će vam pokazati koliko može biti zabavno biti s nekim ko će vam otkriti što bi muškarac trebalo da bude. Zahvaljujući njemu, cijenićete svaki trenutak u kojem vi smijete nositi pantalone, a u onim ostalim ćete vrištati od uzbuđenja.

ALI: Vi ćete umirati od želje da vas se mazi i pazi, a on će htjeti nešto drugačiju igru. Ovo je frajer koji će se naložiti na film ‘Hrabro srce’ i koji će plakati samo kad je frustiran. S njim neće nedostajati žestine, ali hoće nježnosti. I zaboravite na to da će vam on pridržati torbicu dok radite bilo što – to se neće dogoditi ni u najluđim snovima!

Super zabavni frajer. Bilo da je s prijateljima, u društvu koje je tek upoznao ili na porodičnom ručku, jedno je sigurno – on je uvijek duša zabave.

Naučiće vas: Nešto je jako privlačno kod frajera koji su uvijek spremni na dobru zabavu i provod. Mnogo ćete se smijati s njim i naučićete kako se opustiti i pustiti stvari da idu svojim tokom. Ovakvi su frajeri najčešće jako spontani.

ALI: Većina je ljudi društvena jer vole društvo drugih ljudi, ali ovaj je frajer društven i duša zabave jer obožava da je u centru pažnje, i obožava da proba nešto novo. Zbog ovoga je teška veza s njim jer ko se želi igrati publike 24/7, a i kako će stvari izgledati jednom kada strast ne bude više toliko intenzivna. Uživajte u druženju s njim, ali nemojte se bojati okrenuti se i isprobati nešto stabilniju osobu.