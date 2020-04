Veze su uspješnije ako žena prva priđe muškarcu

Prema nekom nepisanom pravilu, od muškaraca se očekuje da preuzmu inicijativu i naprave prvi korak – bilo da prilaze djevojci koja im se dopadne, bilo da kasnije žele da je zaprose. Rijetke su situacije kada dame načine prvi korak, ALI možda bi trebalo to češće da rade!

Naime, novo istraživanje sajta OkCupid pokazalo je da postoji nekoliko razloga zašto je dobro da žena priđe muškarcu, te da su ovakve veze uspješnije.

Žene su “probirljivije”

Kako se pokazalo u istraživanju, muškarci šalju mnogo više poruka ženama, nego obrnuto. Njihova strategija je slična pecanju – što veću mrežu bace, veće su šanse da nešto i upecaju.

Međutim, žene uglavnom imaju drugačiju strategiju – one mogu da provedu mjesece na aplikacijama za traženje partnera, čekajući da dobiju poruku od “svog princa”. To znači i da one ne gube vrijeme na muškarce koji im se stvarno ne dopadaju…

Žene koje priđu muškarcu odmah pokažu interesovanje

Istraživanje je pokazalo da što više poruka muškarac dobija, to ih više i šalje, a dame to mogu da upotrijebe u svoju korist! Studijom je utvrđeno da su dva i po puta veće šanse da nakon što mu se jednom javite, on počne redovno da vam piše!

Pored toga, žene koje na ovaj način naprave prvi korak imaju i tu prednost što mogu same da izaberu tok upoznavanja i ono o čemu žele da razgovaraju.

Povećavaju se šanse da nađu ljubav

Većina ljudi na dejting aplikacijama kao krajnji cilj ima pronalazak partnera sa kojim će ostvariti dužu ljubavnu vezu. A, ako žena napravi prvi korak, šanse za to se povećavaju, pokazalo je istraživanje!

Dejting platforma The League takođe je sprovela istaživanje, a ispostavilo se da je jedan od tri para u vezi nakon što je žena načinila prvi korak, a kada je riječ o vezama koje su rezultirale vjeridbom, tri puta više takvih veza je započeto na inicijativu žene.