Vrste veza u koje svi ponekad zapadnemo ne znajući šta želimo

Nekoliko vrsta veza unose konfuziju u vaš život samo zato što ne znate kako da ih definišete. Neke je možda i najbolje ostaviti da budu takve kakve su, a neke bi bilo bolje da hitno razriješite i date im “etiketu”.

1. Bivši s koji se još uvijek povremeno (s)petljamo

Vas dvoje ste navikli biti zajedno pa niste još uvijek ne možete da odustanete u potpunosti odustati. Ne želite više biti u vezi s njim, raskinuli ste s dobrim razlogom, ali kada se osjećate usamljeno, još uvijek vam je dovoljno privlačan da dogovorite druženje. Iako ovo nije najzdraviji kraj veze, barem ste u dobrim odnosima dok ne naleti sljedeći.

2. ‘Volim te, ali se bojim to reći’

Vas ste dvoje potpuno ludi jedno za drugim i svi oko vas to vide osim, naravno, vas dvoje. Previše se plašite da mu priznate svoja osjećanja, kao i on vama. Umjesto toga, glumite da ste u potpunosti ravnodušni i vječno odgađate pomjeranje stvari na viši nivo.

3. Poziv upomoć

Jedino vrijeme kada vas on zove ili kad vi zovete njega je kad se neko od vas zaželi malo akcije. Vi i on niste kompatibilni ni po čemu i ne pada vam ni na kraj pameti da komunicirate osim kada dogovarate druženje. Možda ni za to nije idealni kandidat, ali kraj ostalih solucija, on je najmanje zlo.

4. Srodna duša s Tindera

Iako na Tinderu niste cijelu vječnost, upoznali ste momka koji je jednom riječju savršen. Dugo se dopisujete, zasmijava vas i zabavlja i zapravo uživate u njegovom virtuelnom društvu. Jedini problem je što očigledno i vama i njemu nedostaje hrabrosti da ‘vezu’ prenesete u stvarni život.

5. ‘Trenutno ne želim vezu, ali ne bih da viđaš druge’

Ovo je jedna od najbesmislenijih nepravih veza koje postoje. On je bio jasan kao dan kada vam je dao do znanja da nije za vezu, ali upadne u začarani krug lošeg raspoloženja čim vi spomenete nekog drugog. Ovakvog pustite da odleprša dok kažete seks. Posljednje što vam treba je tip na kojeg ćete mjesecima ili godinama čekati da odluči, dok postoje oni koji bi ubili za vezu s vama.

6. Prijatelji koji povremeno postanu nešto više

Ne želite vezu s njim i vaše je prijateljstvo snažno. Iako biste voljeli, jednostavno ga ne možete doživjeti kao tipa s kojim biste bili u vezi. Ali ga zato povremeno doživite kao savršeno kompetentno društvo da vam uljepša usamljene noći.

7. Frajeri s kojima ‘razgovarate’

Bili ste na nekoliko sastanaka, neki momci su vam se svidjeli, ali i dalje nemate pojma što o njima tačno da mislite. Dok ne smislite i ne odlučite, nastavljate razgovarati s potencijalnim kandidatima.

8. Najnajbolji prijatelj

On vam je najbolji prijatelj kojeg poznajete već godinama i s kojim sve radite zajedno. Niti vama niti njemu ne pada na pamet da možda budete zajedno i nikada se u životu niste niti dotakli, ali i vi i on poludite od ljubomore u svojoj samoći kada čujete da ste upoznali nekoga.