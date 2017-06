Zašto su žene srećnije sa manje lijepim muškarcima?

Mnogo puta smo u prilici da vidimo par, pa i među poznatima, u kom je žena mnogo privlačnija od svog muškarca.

Naučnici su sada potvrdili da te žene itekako znaju šta rade.

Istraživači sa UCLA-a i Univerziteta Tenesi okupili su 82 para koji su u braku godinu dana i koji se poznaju minimum tri godine da bi ih snimali prilikom rješavanja ličnih problema. U međuvremenu je grupa ljudi ocjenjivala stepen privlačnosti oba partnera da bi se objektivno utvrdilo ko je u vezi ljepša polovina.

Poslije pregledanja video snimaka, uočeni su određeni uzorci ponašanja. Privlačniji muškarci su se prilikom rješavanja problema prema ženama postavljali u smislu – “to je tvoj problem, ti se sama nosi sa tim”, dok su se oni manje atraktivni više potrudili da daju do znanja da su ženi na raspolaganju i uvijek uz nju u slučaju da im nešto zatreba.

Postoji mogućnost da se manje atraktivni muškarci više trude da zadovolje žene, budući da na taj način kompenzuju nedostatak fizičkih kvaliteta. S druge strane, zgodni muškarci su svjesni svog izgleda i znaju da su poželjni i drugim ženama, tako da se manje trude da im pruže emotivnu podršku tokom veze.

“U vezama u kojima je muškarac bio ljepši dio para, oba partnera su pružala manje podrške jedno drugome u odnosu na druge parove. To implicira da će žena kopirati partnerovo ponašanje u slučaju da ne osjeti da se on ne trudi dovoljno, što dovodi do začaranog kruga u kome na kraju niko nije srećan”, izjavio je Bendžamin R. Karni, profesor socijalne psihologije na UCLA-u.

Budući da danas vlada nestašica lijepih muškaraca, barem ako je suditi po zaključku naučnika sa Univerziteta Ekonomije iz London, parovi u stilu “ljepotica i zvijer” funkcionišu savršeno.

“Evoluciona strategija programirana u našem DNK lancu diktira pravilo rađanja ženske djece od strane privlačnih ljudi, pa će takvi parovi imati 36 odsto više šansi da dobiju ženskog potomka nego muškog. Zbog tog evolucionog procesa u svijetu se rađa više lijepih žena nego muškaraca”, tvrdi doktor Satoši Kanazava, profesor navedenog londonskog univerziteta.

Osim toga, dobro je napomenuti da se manje atraktivni partneri više trude i u krevetu da bi zadovoljili svoje žene, pa su dame s takvim muškarcima zadovoljnije svojim seksualnim životom u odnosu na one koje su u vezi sa ljepotanima.