Zašto zadovoljni seksom ipak varaju partnere

Dr Sc. Justin Lehmiller istražio je razloge zbog kojih seksualno zadovoljni muškarci i žene ponekad ne mogu sebi pomoći pa prevare svoje partnere.

Njegova doktorska disertacija skoncentrisala se na tajne u vezama i brzo je otkrio da je samo spominjanje njegovog istraživanja društvenih okruženja dovelo do “prigušenih razgovora u kutku sobe”, u kojima su ljudi otkrivali svoje razne seksualne podvige, a posebno afere.

Slušajući te priče, Justina je zaista pogodila činjenica da su mnogi ljudi, koji su bili u savršeno srećnim vezama, počinili preljubu. Prvo je to čuo od žene koja je, po svemu sudeći, imala uzoran brak i istinski je voljela svog supruga. Ali, ona je svejedno nastavila vezu s čovjekom koji je održavao zgradu.

U većini slučajeva smo skloni razmišljati da varaju ljudi koji su nesrećni u braku. Ali, ispada da i puno srećno oženjenih ljudi sa sjajnim seksualnim životom takođe vara, a nedavno istraživanje Journal of Personality and Social Psychology to i potkrepljuje.

Istraživači sa Univerziteta Florida i Univerziteta Northwestern zatražili su od 233 novopečena para (od kojih su 232 bili heteroseksualni) da ispune višestruka pitanja tokom razdoblja od tri i po godine.

Iznenađujuće otkriće ovog istraživanja bilo je da seksualno zadovoljstvo ljudi u braku zapravo povećava izglede za preljubu, a otkriće je istinito i za muškarce i za žene.

Dakle, ljudi koji su bili zadovoljni svojim seksualnim životom zapravo su varali u većim postocima, a postoji i nekoliko teorija zašto je to tako.

Stavljaju veći akcenat na seks

Jedna se teorija zasniva na tvrdnjama autora istraživanja koji sugerišu mogućnost da ljudi koji imaju najpozitivniji stav prema seksu imaju i veću vjerovatnoću za varanje. Tako da oni možda varaju jednostavno zato što su najviše zainteresovani za seks. Ta se ideja nadovezuje na seksualnog terapeuta, dr sc. Davida Leya, autora knjige “Mit o zavisnosti o seksu”.

“Osobe s visokim libidom (čitajte: imaju snažnu potrebu za seksualnim uzbuđenjem) koje su seksualno zadovoljene, vjerovatno varaju zato što cijene seksualno iskustvo i stavljaju veći akcenat na njega u svom životu. Zanimljivo je da je traženje seksualnog osjećaja povezano i s nevjerom”, tvrdi Ley.

Ta teorija takođe ima smisla. Naime, Lehmiller je ispričao da mu je jedan čovjek jednom rekao da on i njegova djevojka imaju “vrlo srećan” odnos i redovan seks, ali je u tajnosti odlazio prostitutkama jer mu to nije bilo dovoljno. Prema njegovim riječima, što je više imao seks sa svojom partnerkom, to mu je više rastao libido i želja za seksom sa drugim ženama. Paradoksalno, zapravo je bio najmanje sklon varanju kad su on i njegova partnerka imali period bez seksa.

Još jedan iznenađujući prediktor nevjere je i fizička privlačnost. Istraživači su pregledali fotografije svakog učesnika istraživanja i ocijenili privlačnost njihovog lica. Autori istraživanja su zatim pogledali da li je atraktivnost osobe povezana s varanjem. Vjerovatnije je, da se pomisliti, da će privlačnost dati nekom više šanse da vara, ali to nije ono što je otkriveno u istraživanju. Žene koje su ocijenjene privlačnijim su zapravo imale manje šanse za varanje, dok su one manje privlačne sklonije varanju.

U međuvremenu, jesu li muškarci skloni varanju nema nikakve veze s fizičkim izgledom, ali im je bilo važno koliko je privlačna njihova partnerka. Muškarci (ali ne i žene) su više varali kada su mislili da njihova partnerka nije privlačna.

Stručnjak za seks i odnose, Esther Perel, sugeriše još jednu teoriju o tome zašto srećno oženjeni ljudi varaju. Ona tvrdi da su te stvari često povezane s “krizom identiteta” koja nema nikakve veze sa samim brakom. Možda se samo radi o tome da ljudi žele steći iskustvo kako je to prvi put u životu “prekršiti pravila” ili istražiti kakav bi mogao biti njihov život da su krenuli drugačijim putem.

Prevarama “liječe” vlastitu tjeskobu

“Varanje je ‘obično simptom temeljne anksioznosti’ za muškarce i žene”, tvrdi psihoterapeutkinja za seks i odnose dr sc. Arva Bensaheb. Prisjetila se klijenta koji je imao brak o kojem većina muškaraca samo sanja: Imao je inteligentnu, lijepu suprugu koja je željela redovan seks i isprobavati nove stvari u spavaćoj sobi. Uprkos tome, on nije mogao ostati vjeran i neprestano je imao ljubavnice.

Ali tu se nije radilo o njegovoj ženi ili o vezi, ili čak o neispunjenim seksualnim potrebama. On se zapravo nosio s tjeskobom – posebno snažnim strahom od smrti koji ga je zahvatio nekoliko godina. Seks s drugim ljudima nudio mu je privremeno olakšanje i tako se ponovno osjećao “živim”.

“Otkrila sam da terapija koja se bavi liječenjem seksualnih problema zapravo najmanje veze ima upravo sa seksom”, objasnila je. Na kraju, to znači da svi treba da preispitamo svoje pretpostavke o varanju, vezama i braku. Moramo shvatiti da varanje ne proizlazi uvijek iz problema u vezi i da “savršen”, brak ne garantuje da ćemo se zaštititi od nevjere.

Ali, postoje koraci koje možete preduzeti kako biste smanjili vlastite šanse za počinjenje preljuba. Ako ste srećni u braku, ali ste ujedno i u iskušenju, možda je vrijeme da se posavjetujete s terapeutom da biste saznali zašto je to tako. Uložite li sada malo vremena za rad na sebi, spasićete sebe i supruga ili suprugu od puno muke i tuge koja bi se inače mogla dogoditi, piše Men’s Health.