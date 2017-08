Zbog čega muškarci toliko žele analni seks

Analni seks je i dalje tabu tema, mada ima onih muškaraca koji otvoreno kažu da žele baš takav seks.

U mislima većine muškaraca analni seks je najslađi mogući začin seksualnog života, a evo i zašto je to tako.

Drugačije iskustvo

Muškarci smatraju da je analni je seks potpuno drugačije iskustvo od vaginalnog seksa.

Nemaju ga često

Analni seks je novi egzotični začin seksualnog života. Do analnog seksa vam ne bi bilo toliko stalo da je to nešto što apsolutno svi parovi svijeta redovno rade. Baš kao što vam obična pica nije toliko zanimljiva nakon što na meniju svoje mjesto pronađe božanstvena nova kombinacija nekoliko vrsta sira, čeri paradajza, rukole i tajanstvenog začina koji ne znate koji je, ali znate da je savršenog ukusa. Analni seks je baš poput toga. On nije nešto što je redovno na meniju, pa kada jedno dođe u ponudu, muškarci ga silno žele.

Djeluje zločesto

Iako nije čudan, analni seks je i dalje tabu. Nije to toliko šokantno, ali je pomalo tabu, jer nije uobičajeno. Ali djeluje pomalo “zločesto”, a time odmah i privlačnije.

Poseban doživljaj

Nije svako doživio to iskustvo, baš kao ni penjanje na Mont Everest. Okej, definitivno je više ljudi isprobalo analni seks nego što ih se popelo na najviši vrh svijeta, ali shvatate šta želimo da kažemo. To je nešto posebno i drugačije. S obzirom na sve što smo prethodno naveli i što analni seks čini raritetom u seksualnim odnosima, muškarci ponekad jednostavno žele da učine nešto baš zbog toga. Čak mnoge muškarce ne privlači toliko sama ideja analnog seksa, koliko ideja da mogu da se pohvale time kako su uspjeli da prikupe i taj dragulj.