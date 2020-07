Znaci da partner nešto skriva od vas

Povjerenje je ključ svake veze i većina odnosa propada jer partneri ne vjeruju jedno drugom.

Svi mi imamo tajne, ali ako želimo da gradimo vezu, povjerenje mora da nam bude osnova. Dobra komunikacija je ključna, ali ponekad postoji razlog za sumnju da partner nešto skriva od vas. Vrlo je važna iskrenost među partnerima i bez nje veza neće opstati. Odnosi među ljudima su zapravo veoma krhki i jedna mala skrivena tajna može da sruši sve što se godinama gradilo.

Postoje znaci koji vrlo lako mogu da pokažu da li partner skriva nešto od vas. Ukoliko ih primijetite, morate da reagujete. Ipak, prije nego što učinite nešto glupo, prikupite informacije. Predstavljamo vam moguće znakove koji će vam pomoći da prepoznate da li partner nešto skriva od vas.

Njegov glas se mijenja

Ako primjećujete promjenu tonaliteta glasa dok partner razgovara s vama, možda vas laže. Ako pročisti grlo češće nego inače ili teško diše znači da izmišlja. To je prirodna reakcija njegovog tijela kad se nervira zbog nečeg.

Izbjegava kontakt očima

Oči mogu da otkriju mnogo emocija, tako da ako partner tokom cijelog razgovora izbjegava vaš pogled, to je zato što ne želi da nešto otkrijete. Možda možete da prepoznate strah u njegovim očima i zato ne želi da vas pogleda.

Njegovi odgovori su nejasni

Komunikolozi tvrde da ako osoba gleda na desnu stranu dok odgovara na pitanje to znači da pokušava da se prisjeti neke uspomene, a ako gleda na lijevu – znači da laže. Ako su partnerovi odgovori nejasni ili neobično detaljni, a dok ih izgovara gleda na lijevu stranu, on laže. Još jedan znak za razotkrivanje je kada on na vaše pitanje odgovori pitanjem jer tako pokušava samo da dobije nešto više vremena za smišljanje laži.

Nervozan je kad ste sami

Tajne mu stvaraju nemir, pogotovo kad ste sami i kad u blizini nema nikoga na koga bi vaša pažnja mogla biti usmjerena. Biće pod stresom, moći ćete da osjetite njegovu nervozu i želju da ode. Ako se tokom razgovora partner odmiče od vas, to može da bude znak da nešto skriva. Grickanje noktiju znak je nesigurnosti ili tjeskobe. Drugi način da prepoznate da li laže jeste gledanje onoga što radi rukama. Ako partner obično ne drži ruke u džepovima, ali odjednom počne to da radi, pokazuje znak nervoze i panike, te tako vidite da laže ili ćuti o nečemu vrlo važnom.

Usmjerava pažnju na druge

Kada partner želi da skrene pažnju sa sebe, stavlja fokus na druge jer se osjeća krivim zbog nečega. Pokušava da preusmeri pažnju na nešto što vi ili vaši prijatelji i porodica radite pogrešno kako bi se neko drugi loše osjećao uz njega.

Uvijek ima svoje “pokeraško lice”

Budući da izrazi lica mogu puno da kažu o tome kako se neko osjeća, ako vaš partner nešto krije, možda će pokušati da održi bezizražajno lice. Ako ne mijenja izraze, nećete moći lako da ga “pročitate”.

Previše trepće

Učestalo treptanje može da bude znak laganja. Laganje je stresno, a pod stresom se povećava broj treptaja. Dakle, ako primijetite da vaš partner trepće više nego inače, možda vas laže.

Prebacuje krivicu na vas

Čuvanje tajni od vas, može da mu nabije osjećaj krivice jer nije iskren prema vama kako bi trebalo da bude. Tako bi mogao da “pukne” i pokuša da prebaci krivicu na vas, te da vas natjera da razmišljate gdje ste pogriješili i šta nije u redu s vama.

Radi više nego inače

Ako njegova gomila posla ne može da se objasni nedavnim napredovanjem ili godišnjim obračunom, laže vas. Ako partner ima više razloga da ostane do kasno na poslu ili ima više poslovnih putovanja nego inače, možda posao koristi kao izgovor za prikrivanje nečega.

Vaš seksualni život više ne postoji

Ako osjetite da vašeg partnera više ne zanima seks s vama, vrijeme je da s njim ozbiljno porazgovarate. Može biti da već ima nekoga ko ispunjava njegove seksualne potrebe i skriva činjenicu da vas vara.

Odjednom se sređuje gdje god da ide

Ako partner iznenada počne da vježba i da obnavlja svoj ormar, vjerovatno pokušava nekome da bude privlačniji. Ako izgleda isto za vas, ali mnogo bolje za posao ili društvene događaje, možda pokušava da zavede drugu ženu.

Teško je doći do njega

Ako vam je teško da saznate gdje vam je dečko ili on ne odgovara na vaše pozive ili poruke, to je ujedno i znak da je teško doći do njega na emocionalnom nivou. Nekada biste mogli da budete i u njegovom naručju, ali da se osjećate kao da su njegovo srce i um s nekim drugim. To je znak da je vaša veza nažalost gotova.

Ne smijete da dirate njegov mobilni telefon

Iako je privatnost važna, ne bi trebalo da postoji razlog da vam partner ne dozvoljava da korištite njegov mobilni telefon. Ako neprestano prima poruke, a ne dopušta vam da vidite od koga, apsolutno nešto skriva od vas…