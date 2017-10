Znate li šta je pubing?

Šta je to pubing? Znate one situacije u kojima ste na sastanku, a osoba sa kojom ste, uglavnom ne razgovara sa vama jer zuri u svoj telefon. Ukratko, to je kad neko da prednost svom mobilnom, a ne svom partneru.

Pojam je skovan od dvije engleske riječi, phone i snubbing (ignorisanje). Svi znamo makar jednu osobu koja to radi, a ako ne znate baš nikog, velike su šanse da ste vi ta osoba.

Prema podacima Univerziteta Baylor, pubing je ubica veza, a u istraživanju u koje su bile uključene 143 osobe čak 70 odsto reklo je da je partnerov telefon ometao njihov odnos. Utvrđeno je da pubing nema samo negativan uticaj na zadovoljstvo vezom, nego na opšte stanje pojedinca.