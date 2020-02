ABBA se ove godine vraća na scenu

Hitmakeri iz Švedske, slavna pop grupa ABBA, vraća se na muzičku scenu ove godine, piše UNILAD.

Beni Anderson (73) je otkrio da su se on, Agnetha, Ani-Frid i Bjorn vratili u studio nakon skoro četiri desetljeća i da su nam spremni predstaviti sasvim nove pjesme, piše UNILAD.

Muzičar je najavio nove pjesme poslije ljeta.

“Pjesme će izaći ove godine, pretpostavljam nakon ljeta. Mogu samo nagađati, jer nisam u potpunosti siguran. Ne želim da dajemo lažna obećanja, ali, ako se ja pitam, biće to u septembru. Nije to samo moja odluka, ali cilj je da izađu negdje najesen”, rekao ej Andreson.

Najavljene su dvije nove pjesme ‘I Still Have Faith In You” i ”Don’t Shut Me Down”. Kako je Ulvaeus otkrio 2018, jedna pjesma će imati pop prizvuk, dok će druga biti namijenjena za ples.

Grupa ABBA je osnovana 1972. u Stockholmu, a dvije godine kasnije su osvojili Evroviziju s pjesmom ”Waterloo”, jednom od najpopularnijih pjesama s ovog muzičko-televizijskog spektakla koji traje već decenijama.

Pjesme slavnih Šveđana traju i dan danas. Slušalismo ih kroz mjuzikle “Mama mia” i “Mama mia 2”, puštaju se na radiju i TV, a najveće hitove ove grupe s velikim uspjehom prepjevala je legenda pop muzike, Šer i objavila album.