Alen Islamović: Zbog Dugmeta sam propustio da budem otac

Muzičar Alen Islamović, nedavno je otrkio da je karijera pjevača u jednom od najpopularnjih bendova u SFRJ, Bijelom dugmetu, uticala na njegov porodični živiot. Kaže da nije bio uvijek tu kada je odrastala njegova starija ćerka Una.

“Tokom višemesečnih turneja sa `Dugmetom` potpuno sam propustio odrastanje starije ćerke i u tom periodu moja supruga Marijana bila je zadužena za njeno vaspitanje. Danas, kada su obje porasle, počeo sam da kontrolišem njihove živote. Drago mi je kada vidim da su izrasle u sve ono što smo od njih priželjkivali, a to je da budu skromne djevojke, koje vole svoju porodicu, imaju vejrne i iskrene prijatelje. One i sada znaju do koje granice mogu da idu s nama i nikada nas nisu povrijedile”, ponosno govori muzičar i radosno ističe da su ćerke, Una i Lara, iako su imale sve uslove da se bave muzikom, odabrale svoj put i opredelile se za obrazovanje.

Ističe da u jeku popularnosti nikada nije pohitao za lošim uzorima i porocima koji su mnogim njegovim kolegama uništili porodicu i brak.