Ana Stanić objašnjava kako je propala pop muzika

Pop pjevačica Ana Stanić vratila se na muzičku scenu singlom “Ono što smo mi”. Ona je jedna od rijetkih pjevačica koja od početka samostalne karijere njeguje pop zvuk. Ipak, taj pravac polako gubi na značaju, a Ana objašnjava kako:

“Pjevačice narodne muzike su počele da ubaciju moderne bitove u svoje pjesme, da se oblače kao Rijana i Lejdi Gaga, da pirsinguju nozdrve ili usne, da briju glavu sa strane. Klinci koji nemaju razvijenu kritičku svijest ili ne poznaju dobro muziku, su shvatili da to tako izgleda, i sve više se stapala granica popa, mejnstrima i folka. To je bio put ka propasti, ali ne prihvatam da je skroz propala. Ne može to vječno da traje. Postoji mnogo ljudi koji su revoltirani i koji ne žele da to tako bude”, rekla je Ana.

Stanićeva smatra da nikada nije bilo teže plasirati novu muziku te da medije više zanima njen porodični život i stil, nego muzika.